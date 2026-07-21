Casi 300 niñas, niños y jóvenes viven su verano más deportivo en Paiporta

El deporte ha vuelto a ser uno de los grandes protagonistas del verano en Paiporta. Cerca de 300 niñas, niños y jóvenes han participado en las actividades gratuitas organizadas por la Concejalía de Deportes, una programación que ha combinado propuestas consolidadas con nuevas experiencias que les han permitido descubrir disciplinas deportivas poco habituales.

La principal propuesta ha sido una nueva edición de L’Estiu Actiu, la escuela deportiva municipal, que este año ha viajado simbólicamente por el mundo bajo el lema La Vuelta al Mundo en 80 Deportes.

A lo largo del mes de julio, las niñas y los niños han practicado diferentes disciplinas deportivas mientras fomentaban hábitos de vida saludable, la convivencia, la inclusión y el trabajo en equipo. Además, esta iniciativa se ha consolidado un año más como un recurso que facilita la conciliación familiar durante las vacaciones escolares.

Alumnosde la Esculea de Verano de Paiporta. / A.P.

La concejala de Deportes, Susana Moreno, ha subrayado que «L’Estiu Actiu es una herramienta clave para facilitar la conciliación de las familias durante las vacaciones escolares, ofreciendo una alternativa deportiva, lúdica, educativa y gratuita para que las niñas y los niños disfruten de su tiempo libre».

Espeleología y surf

Además, este verano también se han impulsado dos actividades innovadoras. Por un lado, la Jornada de Espeleología ha permitido a niñas y niños iniciarse en este deporte con prácticas en el rocódromo de Paiporta y una salida final a una cueva. Por otro lado, la primera Jornada Marítima ha incluido actividades como Big SUP, surf, paddle surf y kayak.

En este sentido, Moreno ha destacado que «con estas actividades queremos ofrecer alternativas deportivas variadas y accesibles para que la infancia y la juventud disfruten de un verano activo, al tiempo que descubren nuevos deportes, superan nuevos retos y comparten experiencias».

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Además de fomentar la actividad física y los hábitos saludables, las actividades impulsadas desde la Concejalía de Deportes promueven valores como el respeto, el trabajo en equipo, la inclusión y la convivencia.