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Pilar Bernabé se pone la careta y empuña la espada por la esgrima inclusiva en Benetússer

La delegada del Gobierno participa en una exhibición del club La Robera Sala d'Armes, afectado por la dana, en el Palacio del Temple

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, junto con el cub de Esgrima Robera Sala d'Armes de Benetússer.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, junto con el cub de Esgrima Robera Sala d'Armes de Benetússer. / DGCV

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Pilar Olaya

Pilar Olaya

Benetússer

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se ha alzado en armas, pero esta vez de forma literal, por la esgrima inclusiva. La socialista no ha dudado en ponerse la chaquetilla, los knickers, el peto y la máscara protectora y ha empuñado su espada para participar en una exhibición de esgrima ofrecida por el club La Robera Sala d’Armes de Benetússer dedicado a la esgrima inclusiva y de ocio. En el claustro del Palacio del Temple, el club ha ofrecido una clase participativa de esgrima, abierta a todos los públicos, así como una recreación histórica ambientada en el Siglo de Oro español.

La Robera Sala d'Armes es un club de esgrima fundado en 2017 por la maestra de esgrima Laura Pérez Aguado, con el objetivo de acercar este deporte a la ciudadanía de las comarcas de l'Horta Sud y l'Horta Nord. Bernabé ha señalado que “este club ha destacado por impulsar un modelo de deporte basado en la igualdad de oportunidades, la inclusión, la accesibilidad y la transformación social, convirtiendo la esgrima en una herramienta educativa y de cohesión comunitaria”.

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La delegada del Gobierno con la presidenta del club Robera Sala d'Armes de Benetússer, Laura Pérez Aguado.

La delegada del Gobierno con la presidenta del club Robera Sala d'Armes de Benetússer, Laura Pérez Aguado. / DGCV

Pérdidas tras la dana

Tras la dana, el club sufrió la pérdida total de su sala de entrenamiento y de prácticamente todo su material deportivo. Durante meses, las sesiones de entrenamiento se desarrollaron en espacios públicos y al aire libre. Según ha dicho la delegada, “la implicación de las familias, el voluntariado y la colaboración de distintas entidades permitieron que el club siguiera adelante”. La Robera, según ha concluido la delegada, “es un referente de resiliencia, compromiso social e innovación deportiva en la Comunitat Valenciana”.

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