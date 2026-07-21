Fernando Ntutumu plantea reconstruir una voz propia para l’Horta Sud desde Esquerra Unida

El nuevo coordinador de Esquerra Unida Horta Sud, Fernando Ntutumu, elegido por unanimidad por el Consell Polític Comarcal de la organización, plantea abrir una etapa orientada a reforzar la presencia política de EU en la comarca y a construir una voz propia para l’Horta Sud en los grandes debates metropolitanos.

El nombramiento se produjo este lunes, durante una reunión telemática celebrada a las 18.00 horas, después de la constitución del nuevo Consell Polític Comarcal el pasado 4 de julio en Catarroja. El órgano está integrado por 25 personas procedentes de 15 municipios: Albal, Aldaia, Alcàsser, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picassent, Quart de Poblet, Silla, Torrent y Xirivella.

Ntutumu considera que el principal reto de la nueva etapa es que la comarca “vuelva a ser una herramienta útil para sus pueblos” y que Esquerra Unida sea capaz de conectar el trabajo de sus agrupaciones locales con los problemas comunes que atraviesan l’Horta Sud.

“L’Horta Sud no puede ser tratada como una simple periferia de València. Tiene problemas propios, tejido social propio, memoria democrática propia y una población trabajadora que necesita respuestas concretas en vivienda, movilidad, servicios públicos, reconstrucción y empleo”, ha señalado el nuevo coordinador.

Según Ntutumu, la elección no debe leerse únicamente como un cambio orgánico interno, sino como el inicio de un proceso para reforzar la capacidad de intervención de Esquerra Unida en una comarca especialmente golpeada por la dana y atravesada por retos compartidos entre municipios.

Entre las primeras prioridades, la organización sitúa el apoyo a las víctimas y personas afectadas por la dana, la exigencia de verdad, reparación y responsabilidades, y una reconstrucción que no se limite a reparar infraestructuras, sino que atienda también las consecuencias sociales, económicas y comunitarias que continúan afectando a muchos pueblos.

La nueva coordinación también quiere abordar el encarecimiento de la vivienda y la dificultad creciente para permanecer en los municipios de la comarca. Para Esquerra Unida, el derecho a vivir en los propios pueblos debe convertirse en una prioridad política, especialmente para jóvenes, familias trabajadoras y personas con ingresos modestos.

Ntutumu defiende que vivienda, movilidad y modelo territorial deben analizarse de forma conjunta. “Cuando una persona no puede pagar un alquiler en su pueblo, cuando tiene que irse cada vez más lejos o cuando depende obligatoriamente del coche para trabajar o estudiar, no estamos ante problemas individuales: estamos ante decisiones políticas sobre cómo se organiza el territorio”, ha señalado.

Asamblea EUHS. / EUHS

En esa línea, Esquerra Unida Horta Sud quiere reforzar una agenda comarcal que incluya la defensa de la sanidad y la educación públicas, la mejora de la movilidad metropolitana, la protección del territorio, el fortalecimiento del tejido asociativo y sindical, y la defensa de los servicios públicos de proximidad.

La nueva dirección comarcal plantea además un trabajo de acompañamiento a las agrupaciones locales, con el objetivo de que ningún municipio trabaje de forma aislada. La intención es compartir recursos, campañas, formación, comunicación y análisis político entre los diferentes pueblos.

“Tenemos que hacer que la comarca sirva para algo concreto: conectar a la militancia, acompañar a las agrupaciones y convertir problemas comunes en respuestas políticas compartidas”, ha indicado Ntutumu.

La nueva etapa también quiere mejorar la comunicación pública de la organización y hacer más visible el trabajo que la militancia de Esquerra Unida desarrolla en sindicatos, asociaciones, movimientos sociales y espacios vecinales.

Sobre Fernando Ntutumu

Fernando Ntutumu es politólogo y especialista en teoría de la democracia y comunicación política. Ha sido asesor de la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, y profesor de Ciencia Política en la misma universidad. Es militante de Esquerra Unida y del movimiento antirracista y decolonial.