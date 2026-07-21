Paiporta transforma su polideportivo en un refugio climático con actividades y zonas de descanso

Este verano, las vecinas y vecinos de Paiporta verán el polideportivo municipal convertido en mucho más que un refugio climático. Ante las altas temperaturas, durante los meses de agosto y septiembre cerca de 1.000 metros cuadrados se transformarán en un espacio público donde refrescarse, disfrutar de actividades lúdicas, descansar y compartir tiempo en comunidad.

Gracias al proyecto “Refugio Estival”, impulsado por el Ayuntamiento de Paiporta y Placemaking Europe, el municipio apuesta por una forma diferente de afrontar el cambio climático con unas instalaciones que nacen del juego, los cuidados y la participación ciudadana.

En un contexto marcado por la reconstrucción tras la dana y por la falta temporal de piscina municipal, esta iniciativa ofrece una respuesta inmediata a las olas de calor y, al mismo tiempo, reivindica una nueva manera de entender el espacio público: más habitable, más resiliente y construido a partir de las necesidades cotidianas de las personas.

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Paiporta, convertirá una zona del polideportivo en un refugio climático temporal con elementos de agua, sombras, vegetación, espacios de descanso, zonas de juego y otros recursos de confort climático. La configuración definitiva no partirá de un diseño cerrado, sino que tomará forma a lo largo del mes de julio a partir de las características del espacio, los criterios técnicos y las aportaciones del vecindario.

Paiporta creará un refugio climático. / A.P.

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha destacado que “este proyecto representa una nueva forma de entender la reconstrucción de Paiporta. Vamos más allá de la recuperación de nuestras infraestructuras. Estamos trabajando para transformarlas de modo que sean más habitables, resilientes y estén preparadas para afrontar los retos del futuro”.

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Reconstrucción, Marian Val, ha señalado que “los refugios climáticos son una apuesta por situar los cuidados y el bienestar de las personas en el centro, generando espacios públicos donde poder protegerse del calor, entretenerse, relacionarse y recuperar espacios de convivencia tras la dana”.

“Este proyecto es también el resultado de muchos meses de intenso trabajo desde el área de Reconstrucción, en estrecha colaboración con Placemaking Europe. Hemos compartido metodologías, experiencia y una misma forma de entender la reconstrucción, que pasa por escuchar a la ciudadanía y transformar los espacios públicos para que respondan a las necesidades reales de las vecinas y vecinos de Paiporta”, ha concluido Val.

Un laboratorio europeo de espacio público

El proyecto se erige como una experiencia de placemaking, una metodología que defiende que los mejores espacios públicos nacen de la colaboración entre administraciones, profesionales y ciudadanía. Con esta filosofía, Placemaking Europe, fundación europea sin ánimo de lucro especializada en la transformación participativa del espacio público, desarrolla en Paiporta una residencia internacional centrada en la adaptación climática de los municipios.

La organización trabaja habitualmente con ciudades de toda Europa como Rotterdam, Helsinki, La Haya, Wrocław, Bradford, Trenčín, Reggio Emilia, Vilna, Turku o Barcelona, impulsando proyectos que conectan diseño urbano, participación ciudadana, sostenibilidad y vida comunitaria.

La convocatoria internacional despertó un gran interés, con más de 150 candidaturas recibidas para formar parte de la residencia. Esta respuesta confirma la proyección internacional de una iniciativa que sitúa a Paiporta entre los municipios europeos que exploran nuevas formas de adaptación climática y reconstrucción comunitaria.

Entre todas las candidaturas se seleccionó a cinco profesionales de trayectoria internacional y perfiles complementarios en arquitectura, urbanismo, ingeniería, arte público, ecología, participación ciudadana y construcción colaborativa.

Así, el equipo está formado por la arquitecta, artista y facilitadora Estelle Jullian, especialista en procesos comunitarios y soluciones climáticas inspiradas en los conocimientos locales; la artista y productora cultural londinense Mimi Dearing, que utiliza el juego y las instalaciones temporales para reforzar los vínculos comunitarios frente a la crisis climática; el arquitecto e investigador italiano Francesco Caneschi, experto en urbanismo táctico, bienes comunes y estructuras modulares; el arquitecto y diseñador valenciano Javier Molinero, referente en reutilización de materiales y construcción colaborativa; y la ingeniera civil colombiana Ximena Fuentes, especializada en regeneración urbana participativa y gestión cultural.

Diseñar con y para el pueblo

Durante el mes de julio, este equipo trabajará sobre el terreno con el vecindario, las familias, las asociaciones, los programas infantiles y los servicios municipales para imaginar, probar y construir conjuntamente este refugio climático, dando cabida a todos los actores y grupos sociales del municipio.

El punto de partida es claro: las personas que conocen, mantienen y utilizarán este espacio son también quienes mejor pueden contribuir a definirlo. Por este motivo, el proyecto incorpora un proceso de diseño participativo que permitirá adaptar la intervención a las necesidades cotidianas, a los materiales disponibles y a las características reales del lugar.

La construcción del refugio climático avanzará de forma progresiva durante el mes de julio y su apertura al público está prevista para los meses de agosto y septiembre de 2026.

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En palabras de la concejala de Reconstrucción, Marian Val, “queremos que este refugio climático deje un legado que vaya más allá de este verano. Es una oportunidad para aprender nuevas formas de adaptar los espacios públicos al cambio climático, experimentar con soluciones sostenibles y reutilizables y demostrar que la reconstrucción también puede servir para construir una Paiporta más habitable, resiliente y cohesionada”.