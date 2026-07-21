Paterna reubica la futura Casa Aspanion en el Centro Polivalente Valentín Hernáez para acelerar su ejecución

La futura Casa Aspanion se levantará en una parte del Centro Polivalente Valentín Hernáez, en sustitución del solar municipal contiguo al Auditori Antonio Cabeza que el Ayuntamiento había sido cedido inicialmente para este proyecto.

El nuevo emplazamiento fue anunciado ayer por el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, acompañado por el Presidente de Aspanión, Jesús María González, el Presidente de Corazones Solidarios, Jesús Fernández y el arquitecto del proyecto, Víctor Barbeta, quienes dieron a conocer una nueva propuesta que permitirá hacer realidad este proyecto de una forma más ágil, viable y sostenible.

Tal y como ha precisado el primer edil, la inversión inicial prevista, en torno a 6 millones de euros, podría haberse triplicado hasta alcanzar cerca de 20 millones debido al aumento del precio de la mano de obra y los materiales. “Era necesario buscar una alternativa que hiciera posible que este proyecto solidario se convierta en realidad cuanto antes”, ha señalado Sagredo.

Solar cedido por el Ayuntamiento de Paterna donde se levantará la Casa Aspanion. / A.P.

En este contexto, la rehabilitación de un edificio ya existente como el Valentín Hernáez se presenta como una solución más eficiente. Este enfoque no solo reduce los costes —situando la inversión en torno a los 2 millones de euros—, sino que también permite acortar los plazos de ejecución. Además, abre nuevas vías de financiación, especialmente a través de subvenciones vinculadas a la rehabilitación y eficiencia energética, a nivel europeo.

El nuevo emplazamiento, además, aporta un valor añadido estratégico. Se encuentra en una zona con múltiples servicios y próxima al futuro Campus Sanitario Avanzado, lo que supondrá un importante refuerzo asistencial para los usuarios.

Paralelamente, el ayuntamiento está trabajando en la reorganización de servicios municipales, incluyendo la adaptación del edificio Salón Arcoíris para acoger parte de las actividades actualmente ubicadas en el Valentín Hernáez, especialmente en materia de formación y empleo.

La futura Casa Aspanion es un espacio concebido para ofrecer alojamiento, atención, acompañamiento y apoyo a niños y niñas con cáncer y a sus familias durante las distintas fases de la enfermedad, proporcionando un entorno adecuado y cercano mientras reciben tratamiento.

El proyecto mantiene intacta su finalidad social, pero incorpora una solución arquitectónica más eficiente al aprovechar un edificio municipal ya existente, lo que permitirá simplificar la ejecución de las obras y acelerar su puesta en funcionamiento sin renunciar a las prestaciones previstas.

El Presidente de Aspanion, Jesús María González, puso en valor el compromiso del Ayuntamiento de Paterna con las familias y destacó la importancia de seguir avanzando para que este recurso pueda estar disponible lo antes posible.

Por su parte, el Presidente de Corazones Solidarios, Jesús Fernández, agradeció la colaboración entre las instituciones y las entidades implicadas para impulsar un proyecto tan necesario para las familias de niños y niñas con cáncer.

Barbeta:"El cambio no supone una pérdida del proyecto original, sino una evolución"

Durante la presentación, el arquitecto del proyecto, Víctor Barbeta, explicó las características de la nueva propuesta y destacó que la adaptación del Centro Polivalente Valentín Hernáez permitirá desarrollar un espacio plenamente funcional, accesible y adaptado a las necesidades de los futuros usuarios, reduciendo además los tiempos y la complejidad de la ejecución.

Desde el punto de vista técnico, Barbeta puntualizó que “el cambio no supone una pérdida del proyecto original, sino una evolución del mismo. Mientras que la propuesta inicial contemplaba un como edificio de nueva planta de unos 3.000 metros cuadrados, el nuevo modelo se centrará en la adaptación interior del edificio existente”.

Con esta decisión, el Ayuntamiento de Paterna reafirma su compromiso con Aspanion y con las familias de niños y niñas con cáncer, impulsando una solución que permitirá hacer realidad la futura Casa Aspanion con mayores garantías de viabilidad económica, menor plazo de ejecución y más opciones de obtener financiación externa.