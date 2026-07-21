El Puig cierra las playas de Medicalia y Puig-Val por un vertido de aguas fecales
La rotura de una tubería de la red de saneamiento dependiente de la Epsarha provocado un vertido en la gola situada entre ambas playas
El Seprona y Aigües de València ya han sido avisados y los servicios municipales trabajan para cerrar provisionalmente la desembocadura con arena
En plena ola de calor, el Ayuntamiento de El Puig de Santa Maria se ha visto obligado a decretar el cierre temporal al baño de las playas de Medicalia y Puig-Val tras detectarse un vertido de aguas fecales en la gola situada entre ambas zonas de baño.
La incidencia se habría originado por la rotura de una tubería de la red de saneamiento dependiente de la Epsar, la entidad pública de la Generalitat Valenciana responsable del saneamiento y la depuración de las aguas residuales.
El Ayuntamiento ha puesto los hechos en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil —Seprona— y de Aigües de València, para que actúen dentro de sus competencias y colaboren en la determinación del alcance de la incidencia.
Paralelamente, los servicios municipales están actuando para cerrar provisionalmente con arena la desembocadura de la gola, con el objetivo de contener el vertido y reducir la llegada de agua contaminada al mar.
La prohibición del baño se mantendrá en las playas de Medicalia y Puig-Val hasta que las comprobaciones técnicas y los análisis correspondientes confirmen que el agua vuelve a reunir las condiciones adecuadas para el baño.
Pide a la ciduadanía que respete el cierre
El ayuntamiento pide a la ciudadanía que respete la señalización y las indicaciones de los servicios municipales. Asimismo, continuará realizando un seguimiento de la situación e informará de cualquier novedad y de la reapertura de las playas tan pronto como sea posible.
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