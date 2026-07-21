Rescatan con vida a un gato entre los escombros del edificio derrumbado de Benetússer

Las labores de desescombro del edificio derrumbado de la calle las Américas de Benetússer han dejado este martes una noticia esperanzadora. Un gato ha sido localizado con vida entre los restos del inmueble y ha sido trasladado de inmediato a un centro veterinario para ser atendido.

La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, dio a conocer el hallazgo a través de un comentario publicado en redes sociales, donde escribió: "¡Hemos localizado un gatito y ya está en el veterinario! Y creo debías saberlo. ¡Genial!".

Este diario ha podido confirmar la información a través de fuentes del consistorio, que han ratificado el rescate del animal durante los trabajos que se están llevando a cabo en la zona.

Redacción Levante-EMV

Hallado durante las labores de desescombro

El gato fue localizado mientras los operarios continúan retirando los escombros del edificio, unas tareas que comenzaron esta semana con el objetivo de eliminar los elementos estructurales que suponían un riesgo y avanzar posteriormente en la demolición controlada del inmueble.

Desde el inicio de los trabajos, los operarios están actuando de forma minuciosa para intentar recuperar los enseres personales de los vecinos afectados, un proceso que también ha permitido localizar con vida al felino.

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Germán Caballero

Reacciones en redes sociales

Tras conocerse el rescate, la usuaria de Instagram @la_gata_de_benetusser, que durante los últimos días había reclamado que no se olvidara la posible presencia de animales entre los restos del edificio, celebró la aparición del gato y aprovechó para reivindicar que este tipo de situaciones se tengan en cuenta en futuras emergencias. "Durante días se nos dijo que ya no quedaba nadie con vida en ese edificio. Hoy la realidad ha demostrado otra cosa: ha aparecido un gato vivo entre los escombros", señala en una publicación acompañada por una imagen del animal.

La usuaria destaca que el hallazgo no se produjo como consecuencia de una búsqueda específica de animales, sino durante las labores de desescombro, y considera que el "rescate demuestra que todavía podía haber seres vivos atrapados". "Quienes pedíamos que no se olvidara a los animales no buscábamos crear polémica. Solo pedíamos que se contemplara la posibilidad de que aún hubiera vida. Hoy sabemos que esa posibilidad existía", afirma.