Torrent da luz verde a la licitación de las cafeterías-restaurante de los Centros de Mayores San Enrique y Bellido

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrent ha aprobado el inicio de las licitaciones para la concesión de los servicios de cafetería-restaurante de los Centros Municipales de Mayores San Enrique y Bellido, dos espacios que cuentan conjuntamente con cerca de 1.600 personas usuarias.

La aprobación de ambos expedientes permite poner en marcha los procedimientos abiertos para seleccionar a las empresas que se encargarán de explotar las cafeterías-restaurante, con el objetivo de garantizar un servicio continuado, accesible y de calidad que complemente la programación de actividades desarrollada por la Unidad de Mayores.

Los anuncios de licitación ya se encuentran publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El expediente 21089/2026 corresponde a la concesión del servicio de cafetería-restaurante del Centro Municipal de Mayores San Enrique y el expediente 21096/2026 al Centro Municipal de Mayores Bellido. En ambos procedimientos, el plazo para presentar ofertas finalizará el 17 de agosto de 2026 a las 23:59 horas.

La documentación completa puede consultarse en los siguientes enlaces: licitación del Centro de Mayores San Enrique y licitación del Centro de Mayores Bellido.

El Centro Municipal de Mayores San Enrique, situado en la calle Azorín, cuenta con aproximadamente 1.000 personas usuarias, mientras que el Centro Bellido, ubicado en la calle del mismo nombre, reúne alrededor de 600. En ambos casos, la cafetería-restaurante está concebida no solo como un servicio de restauración, sino también como un espacio de encuentro, convivencia y relación social que favorece la participación activa de las personas mayores y ayuda a prevenir situaciones de soledad y aislamiento.

Centro de mayores Bellido. / A.T.

La alcaldesa Amparo Folgado, ha destacado que “las cafeterías de nuestros Centros de Mayores cumplen una función que va mucho más allá de servir un café o un menú. Son espacios de convivencia en los que nuestros mayores se encuentran, conversan, participan en las actividades y mantienen una vida social activa”.

“Con el inicio de estas dos licitaciones queremos garantizar un servicio estable, profesional y adaptado a las necesidades de cerca de 1.600 personas usuarias, con una atención cercana, productos de calidad y unas condiciones adecuadas de higiene y seguridad alimentaria”, ha añadido Folgado.

Horarios amplios y precios especiales para las personas usuarias

Los pliegos establecen para las dos cafeterías-restaurante un horario general ininterrumpido de 9.00 a 20.00 horas de lunes a viernes y de 9.00 a 14.00 horas los sábados. Además, el servicio podrá ampliarse para atender actividades especiales organizadas por la Concejalía de Servicios Sociales y la Unidad de Mayores.

La oferta incluirá desayunos, bebidas frías y calientes, almuerzos y servicio de restaurante. Diariamente se ofrecerá un menú completo, un medio menú y un menú especial bajo encargo, además de la posibilidad de recoger la comida para llevar al mismo precio.

El concejal de Servicios Sociales, Arturo García, ha señalado que “con estas licitaciones damos un paso necesario para asegurar la continuidad y la correcta prestación de un servicio muy utilizado en San Enrique y Bellido, con unas condiciones claras que priorizan la atención, la calidad y el buen funcionamiento de ambos centros”.

Instalaciones equipadas y exigencias de calidad

El ayuntamiento pondrá a disposición de las empresas adjudicatarias las instalaciones municipales, compuestas por sala de cafetería-restaurante, barra, cocina, almacén y aseos, junto con el equipamiento básico existente y los suministros de agua y electricidad.

La duración inicial de cada concesión será de un año, con la posibilidad de cuatro prórrogas anuales, hasta alcanzar un máximo de cinco años. Los contratos no supondrán una obligación económica directa para el ayuntamiento, ya que las empresas adjudicatarias asumirán el riesgo de la explotación y obtendrán sus ingresos mediante la venta de los productos y servicios autorizados.

“Seguimos trabajando para que los Centros Municipales de Mayores sean espacios cada vez más completos, dinámicos y acogedores. Queremos que nuestros mayores encuentren en ellos actividades, atención y servicios que mejoren su bienestar y su calidad de vida”, ha concluido el concejal.