Dónde se puede ver la Velada del Año de Ibai Llanos en pantalla gigante

Aun con la resaca emocional de la victoria de la Selección Española en el Mundial de Fútbol, este sábado hay una nueva cita en la que amigos y familiares se pueden reunir ante una pantalla grande para poder presenciar un gran espectáculo y compartir la emoción. En este caso hablamos de la Gran Velada del Año VI, impulsada por Ibai Llanos, que cada año reúne a conocidos creadores de contenido, streamers, artistas y personalidades de internet que se preparan durante varios meses para participar en combates de boxeo amateur. El programa combina los enfrentamientos deportivos con diferentes actuaciones musicales y contenidos de entretenimiento.

La sexta edición del evento se celebrará en el Estadio de La Cartuja y contará con diez combates. Entre los enfrentamientos anunciados se encuentran los de IlloJuan y TheGrefg, Plex y Fernanfloo, Marta Díaz y Tatiana Kaer, o Samy Rivers y RoRo.

Cartel. / A.B.

Un evento que sobre todo interesa a los más jóvenes, es por eso que el Ayuntamiento de Burjassot instalará una pantalla gigante en el Pabellón Cubierto para seguir en directo La Velada del Año VI, cuya retransmisión tendrá lugar el sábado 25 de julio, a partir de las 19:00 horas.

Con pizza y refresco gratis

Paterna es otro de los municipios que da la oportunidad de seguir en pantalla gigante la velada del Año de Ibai Llanos. Será en el Auditorio Antonio Cabeza, a partir de las 19.30 horas y hasta las 3 de la madrugada. Además,cuentan con un aliciente extra. A todos los que acudan podrán disfrutar de pizza y un refresco gratis, además de "una potente red de wifi", algo indispensable para poder compartir este gran momento con los creadores de contenido más top de España.

"Disfruta de una noche con pizza, refresco y una potente red WiFi para que no te pierdas nada mientras compartes el momento", explican en un vídeo, donde aparece el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo y la concejala de Juventud, Johana Gómez, como si fueran ellos parte de los protagonistas de este encuentro de boxeo.