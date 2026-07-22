Alcàsser rescata el refugio de Sant Martí: de almacén de seda medieval a escudo contra las bombas

Alcàsser verá aumentado su patrimonio con una infraestructura de gran valor hallada a través de una alcantarilla. Se trata del refugio situado en la calle Sant Martí, al lado del conocido Pilonet, que el consistorio ha decidido recuperar y poner en valor para la ciudadanía, y también como nuevo atractivo turístico y cultural, gracias a una ambiciosa intervención técnica.

Acceso a través de una alcantarilla. / A.A.

Para esta actuación, el gobierno de Alberto Primo ha obtenido una subvención de la Diputació de València de 149.000 euros, lo que supone el 80% de la inversión total, mientras que el consistorio asumirá el 20% restante. El objetivo principal es abrir estas galerías al público, para lo cual se está llevando a cabo un escaneado íntegro de la superficie con el fin de obtener una perspectiva en 3D que facilite su musealización y visita.

Un origen ligado al comercio de la seda

Más allá de su estructura, lo más fascinante del refugio de Sant Martí es su doble vida histórica. Según explica el alcalde Alberto Primo, apoyado en testimonios y estudios locales, el espacio nació originalmente en la época medieval como un escondite estratégico. En aquel entonces, los productores locales utilizaban estas galerías para ocultar la seda y otros bienes con el objetivo de evadir el pago de impuestos y diezmos; al esconder parte de la producción bajo tierra, la cantidad total declarada era menor y, por tanto, la carga impositiva se reducía drásticamente.

Escaleras de acceso. / A.A.

Refugio en la Guerra Civil

Siglos después, este antiguo almacén de contrabando cambió su función económica por una de supervivencia. Durante la Guerra Civil Española (1936-1939), la estructura fue reutilizada como refugio antiaéreo para proteger a la población civil de los bombardeos que asolaron la retaguardia valenciana.

Interior del refugio. / A.A.

Con esta rehabilitación, el municipio no solo recupera muros de piedra, sino un pedazo fundamental de la memoria colectiva. Como subraya el alcalde Alberto Pirmo, se trata de una apuesta decidida "por recuperar el patrimonio, que es una cosa de todos y todas", devolviendo a los ciudadanos un espacio que narra la evolución de la localidad desde el medievo hasta el siglo XX.