El Ayuntamiento de Albal repartirá gafas homologadas para el eclipse solar del 12 de agosto a través del comercio local

El Ayuntamiento de Albal, a través de la concejalía de Comercio, ha puesto en marcha una nueva campaña de dinamización del comercio local con motivo del eclipse solar que podrá contemplarse el próximo miércoles 12 de agosto, un fenómeno astronómico excepcional que no volverá a repetirse hasta el año 2180.

Con esta iniciativa, el consistorio pretende animar a la ciudadanía a realizar sus compras en los establecimientos del municipio, al tiempo que promueve una observación segura del eclipse mediante el uso de gafas homologadas.

A partir del lunes 27 de julio, las personas que realicen sus compras en los comercios participantes podrán obtener de forma gratuita unas gafas especiales homologadas para contemplar el eclipse solar sin poner en riesgo su salud visual. Las gafas se entregarán hasta agotar existencias.

Redacción Levante-EMV

La concejala de Comercio, Raquel García, ha destacado que «con esta iniciativa queremos que los vecinos puedan disfrutar de un acontecimiento astronómico único de forma segura, al mismo tiempo que ponemos en valor el papel fundamental de nuestro comercio local».

La edil ha explicado que «hemos querido que las gafas homologadas puedan recogerse en los comercios de nuestra localidad para que esta campaña sirva también como un incentivo para visitar nuestros comercios de proximidad, que son una parte esencial de la vida económica y social de Albal».

Dinamización comercial

Asimismo, García ha subrayado que «desde la concejalía de Comercio seguimos impulsando acciones que combinan utilidad, dinamización comercial y cercanía con los vecinos. En esta ocasión, unimos la ilusión por un evento excepcional como el eclipse solar con el compromiso de apoyar a quienes cada día levantan la persiana de sus negocios».

Por último, la concejala ha invitado a toda la ciudadanía a participar en la campaña: «Animo a todos los albalencs a acercarse a su comercio local de confianza a partir del 27 de julio para solicitar sus gafas homologadas y prepararse para disfrutar, con todas las garantías de seguridad, de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas».

El Ayuntamiento recuerda que es imprescindible utilizar gafas homologadas para observar un eclipse solar, ya que las gafas de sol convencionales, por oscuras que sean, no bloquean la radiación ultravioleta e infrarroja emitida por el Sol. Mirar directamente al astro sin la protección adecuada puede provocar una retinopatía solar, una lesión causada por la quemadura de la retina que suele ser indolora en el momento de producirse, pero que puede ocasionar daños irreversibles en la visión e incluso ceguera permanente.

Por ello, el consistorio insiste en que la observación del eclipse debe realizarse únicamente con gafas específicamente homologadas para este tipo de fenómenos astronómicos, garantizando así una experiencia segura para toda la ciudadanía.