El Ayuntamiento de Puçol destina más de 3 millones de euros a la mejora del CEIP Jaume I dentro del Plan Edificant

El Ayuntamiento de Puçol sigue avanzando en la mejora de los centros educativos del municipio con el proyecto de reforma y ampliación del CEIP Jaume I, una actuación incluida en el Plan Edificant de la Generalitat Valenciana que cuenta con una inversión de más de 3 millones de euros.

El proyecto contempla la construcción de una pista deportiva cubierta, la adecuación de diferentes espacios del centro y la creación de un nuevo aulario de Educación Infantil, con el objetivo de mejorar las instalaciones y ofrecer al alumnado y al profesorado unos espacios más adecuados para el desarrollo de la actividad educativa.

Estas actuaciones permitirán renovar parte de las infraestructuras del colegio y responder a las necesidades de una comunidad educativa que desde hace años reclamaba esta inversión.

La concejala de Educación, Núria Sebastia, ha destacado que «esta inversión supone una mejora muy importante para el CEIP Jaume I y demuestra el compromiso del Ayuntamiento para seguir ofreciendo a nuestro alumnado unos centros educativos de calidad».

La actuación forma parte del Plan Edificant, el programa de la Generalitat Valenciana que permite a los ayuntamientos ejecutar obras de construcción, ampliación y reforma en los centros educativos públicos, agilizando unas inversiones que repercuten directamente en el bienestar del alumnado y de las familias.

Atascado durante el Botànic

Por su parte, la alcaldesa, Paz Carceller, ha querido recalcar que “este proyecto ha estado atascado en la Conselleria de Educación durante la legislatura pasada con el gobierno del Botànic, y hasta que el gobierno del Partido Popular no se ha puesto en serio, este proyecto no ha salido.”

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Con este proyecto, el Ayuntamiento de Puçol continúa trabajando para mejorar las infraestructuras educativas del municipio y ofrecer unos espacios acordes a las necesidades de los centros y de toda la comunidad educativa.