Fiestas
La Cordà de Paterna inicia el montaje de protecciones en la calle Mayor para la edición de 2026
Se dispararán alrededor de 1.000 kilos de pólvora en menos de media hora en uno de los eventos pirotécnicos más espectaculares del calendario festivo valenciano
La cuenta atrás para las Fiestas Mayores de Paterna ya ha comenzado con el inicio del montaje de los cerramientos y protecciones de la calle Mayor, el escenario donde el próximo 30 de agosto volverá a celebrarse la tradicional Cordà, considerada "la millor Cordà del món".
A menos de un mes para esta cita, operarios de la empresa municipal Gestión y Servicios de Paterna (GESPA) trabajan ya en la instalación de las estructuras de protección que cubrirán las fachadas de viviendas y comercios a lo largo de los cerca de 120 metros del recorrido del espectáculo pirotécnico.
Los trabajos, que se prolongarán hasta finales de agosto, tienen como objetivo garantizar la protección de los inmuebles durante uno de los actos de fuego más intensos de las fiestas patronales. Para ello, se emplean plataformas elevadoras que permiten acceder a balcones y otros puntos de difícil alcance.
Los comercios de la calle Mayor mantendrán su actividad habitual durante la mayor parte del montaje, ya que los cerramientos de sus fachadas se instalarán en la fase final de los trabajos para evitar interferencias en la actividad comercial y facilitar la movilidad diaria de vecinos y visitantes.
'Paterna Ciutat del Foc'
Como es habitual, la calle volverá a lucir la señalética 'Paterna Ciutat del Foc', un distintivo que refuerza la identidad de una celebración que convierte cada año este enclave en el epicentro de la cultura del fuego.
La concejala del Fuego, Andrea López, ha destacado que "la Cordà es el corazón de nuestras fiestas y un símbolo de Paterna como Ciutat del Foc. Por eso seguimos apostando por unas fiestas seguras, cuidando cada detalle para que esta tradición centenaria se viva con orgullo y responsabilidad".
Objetivo Fiesta de Interés Turístico Internacional
Asimismo, López ha subrayado que "el objetivo es avanzar en la declaración de la Cordà como Fiesta de Interés Turístico Internacional, tras su reconocimiento como Bien de Interés Cultural Inmaterial y Fiesta de Interés Turístico Nacional, poniendo en valor la magnitud de un evento único, con más de 70.000 cohetes en acción, que cada año sitúa a Paterna en el mapa mundial de la pirotecnia".
Entre las actuaciones previstas también figura el abrillantado de las placas numéricas con el lema 'Paterna Ciutat del Foc', donde se ubicarán los cajones que almacenarán los coets de los tiradores y tiradoras durante la Cordà.
Una vez concluido el montaje, en los días previos al espectáculo se realizará la revisión técnica de todas las estructuras de protección para certificar su seguridad. En ese recorrido completamente blindado, se dispararán alrededor de 1.000 kilos de pólvora en menos de media hora, en uno de los eventos pirotécnicos más espectaculares del calendario festivo valenciano.
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