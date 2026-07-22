Denuncian una plaga de cucarachas y hormigas en el hospital Militar Quart-Mislata que atiende a pacientes crónicos
El Sindicato de Enfermería Satse exige una inspección sanitaria urgente al persistir una situación que supone un grave riesgo para la salud de pacientes y profesionales
El Sindicato de Enfermería, Satse, ha presentado una denuncia ante la Inspección Sanitaria de la Conselleria de Sanidad ante la falta de actuaciones efectivas para erradicar la plaga de cucarachas y hormigas que afecta alpabellón J del Complejo sanitario Mislata-Quart (antiguo Hospital Militar) desde abril de este año.
El Sindicato comunicó a la Dirección del hospital esta situación sin que, tras varios meses, se haya resuelto el problema de manera definitiva, evidenciando una inaceptable falta de respuesta por parte de la Administración y de la Dirección responsable del centro.
El complejo sanitario Mislata-Quart es un hospital de atención a pacientes crónicos y de larga estancia dedicado a la recuperación funcional, la rehabilitación, las curas paliativas y la atención integral de pacientes con enfermedades crónicas complejas. Por ello, la presencia continuada de estos insectos constituye un grave riesgo para la salud pública, ya que compromete las condiciones higiénico-sanitarias exigibles en cualquier centro sanitario. Las cucarachas y las hormigas pueden contaminar superficies, materiales y espacios asistenciales, incrementando el riesgo de infeccionesy poniendo en peligro la seguridad tanto de los pacientes como de los profesionales. "Resulta inadmisible que, pese a las advertencias realizadas por el Sindicato hace meses, no se hayan adoptado medidas eficaces que garanticen unas condiciones adecuadas de higiene", señalan.
Acciones legales
Por este motivo, Satse ha decidido trasladar los hechos a la Inspección Sanitaria, solicitando una inspección urgente que permita comprobar el estado real de las instalaciones, evaluar los riesgos existentes y exigir la adopción inmediata de todas las medidas necesarias para eliminar definitivamente la plaga y prevenir nuevos episodios.
El Sindicato de Enfermería continuará vigilando la evolución de este problema y no descarta emprender nuevas acciones administrativas o legales si la situación persiste o si no se adoptan soluciones eficaces en un plazo inmediato.
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