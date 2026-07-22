Derrumbe en Benetússer
Los propietarios del edificio derrumbado de Benetússer asumirán el coste de la vigilancia privada hasta el final del desescombro
El servicio de seguridad 24 horas sufragado por el consistorio finalizó el lunes 20 de julio
Los propietarios del edificio derrumbado de la calle las Américas de Benetússer han decidido asumir el coste de un servicio de vigilancia privada para custodiar el inmueble y evitar posibles robos mientras continúan las labores de desescombro y recuperación de pertenencias. La decisión llega después de que este lunes finalizara el dispositivo de seguridad contratado de forma temporal por el ayuntamiento durante los primeros días posteriores al siniestro.
Según explican los afectados a este diario, el nuevo servicio se contrató prácticamente de inmediato para que el edificio "no permaneciera ni un solo momento sin vigilancia", ya que entre los escombros todavía pueden verse numerosos objetos personales de los vecinos.
"Lo tuvimos que poner el mismo lunes rápido y corriendo después de que se fuera. Estamos aliviados porque tenemos la seguridad. Sabemos que, si alguien quiere entrar, no va a ser sin constancia nuestra ni de la Policía", explica uno de los propietarios.
El ayuntamiento dio por finalizado su dispositivo
Fuentes del Ayuntamiento de Benetússer confirmaron a Levante-EMV que el contrato de vigilancia privada sufragado por el consistorio había finalizado coincidiendo con el inicio de los trabajos para asegurar la estructura del edificio.
Desde el gobierno municipal explicaron que el principal objetivo del servicio era custodiar el inmueble mientras no se intervenía sobre él y garantizar la seguridad del perímetro durante los días posteriores al derrumbe. Una vez iniciadas las labores para eliminar los elementos con mayor riesgo de desprendimiento, el consistorio anunció que reforzaría la presencia de la Policía Local en la zona.
Además, el consistorio indicó que los propietarios estaban realizando gestiones con sus compañías aseguradoras para intentar que estas asumieran el coste de una nueva vigilancia privada.
Los vecinos adelantan el dinero
Finalmente, han sido los propios propietarios quienes han contratado el nuevo servicio de seguridad. Aunque inicialmente pensaban que las aseguradoras asumirían directamente la vigilancia, ahora deberán adelantar ellos el importe y reclamar posteriormente el gasto.
"Nuestros seguros nos dijeron al que teníamos la cobertura por robo con un vigilante. Todos estamos asegurados y se supone que todos tenemos seguro de robo. Creíamos que a todos nos entraría".
Sin embargo, la respuesta de las compañías ha sido distinta a la esperada. "El seguro nos dice que tenemos que pagarlo de nuestro bolsillo. Luego ya se le reclamará el importe, pero tenemos que asumir el coste."
Los afectados reconocen que todavía desconocen hasta qué cantidad responderá cada póliza. "Falta ver hasta dónde llegan los seguros y qué es lo que nos pueden ir pagando individualmente por vecino".
"Sin seguridad esto no va a quedarse"
Los propietarios consideran imprescindible mantener un vigilante permanente mientras permanezcan pertenencias entre los restos del edificio. "Vamos a estar velando por nuestros enseres hasta el último momento, hasta que no quede absolutamente ningún bien de ningún vecino ahí", indicaba uno de los propietarios.
Según les han trasladado sus peritos, las labores de desescombro podrían prolongarse entre quince días y un mes, por lo que el coste de la vigilancia podría incrementarse considerablemente. "Nuestros peritos nos dijeron que mínimo serían entre 15 días y un mes las tareas de desescombro."
A pesar de ello, los vecinos aseguran que no contemplan dejar el edificio sin custodia: "Hasta que se acabe el límite del dinero de los seguros contratados y, si no, ya veremos de dónde sacamos el dinero y cómo lo pagamos, pero desde luego que sin seguridad esto no se va a quedar".
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