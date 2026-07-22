Playas
Siguen cerradas las playas de El Puig y la Pobla de Farnals hasta reparar el colector que ocasionó el vertido
Los trabajos continuarán hasta mañana, con la esperanza de reabrir las playas para el fin de semana
Las playas de El Puig de Santa Maria y la Pobla de Farnals permanecen cerradas al baño un día más como medida de precaución mientras continúan los trabajos para reparar el colector averiado que ha provocado el vertido de aguas fecales y el deterioro de la calidad del agua.
Los ayuntamientos mantienen izada la bandera roja y recomiendan no acceder al agua hasta que las analíticas confirmen que los parámetros vuelven a situarse dentro de los niveles permitidos.
La incidencia se produjo por la rotura de una infraestructura de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR), organismo dependiente de la Generalitat encargado del saneamiento y depuración de las aguas residuales.
El alcalde de El Puig, Marc Oriola, ha explicado a Levante-EMV que la reapertura dependerá tanto de la finalización de las obras como del resultado de los análisis que se realicen posteriormente. "Hasta que el colector no esté reparado del todo y deje de soltar todas las aguas fecales tenemos que ser previsores y precavidos y mantenerla cerrada. La idea es que los trabajos finalicen mañana, que vuelvan a hacer las analíticas, que den resultados buenos y positivos para que, de cara al fin de semana, podamos volver a reabrirlas", señala el primer edil.
La previsión pasa por concluir la reparación del colector durante hoy y mañana. Una vez finalizados los trabajos, se llevarán a cabo nuevas analíticas para comprobar la calidad del agua. Si los resultados son favorables, tanto El Puig como la Pobla de Farnals confían en poder reabrir sus playas coincidiendo con el inicio del fin de semana.
Playas cerradas en el Puig
La prohibición del baño se mantendrá en las playas de Medicalia y Puig-Val hasta que las comprobaciones técnicas y los análisis correspondientes confirmen que el agua vuelve a reunir las condiciones adecuadas para el baño.
La Pobla de Farnals también cierra su playa
La incidencia ha tenido también consecuencias en el municipio vecino de la Pobla de Farnals, cuyo ayuntamiento ha decretado el cierre al baño de una de sus dos playas, la Playa Norte, donde ondea la bandera roja.
El alcalde de la Pobla de Farnals explicó a Levante-EMV que "desde primera hora hemos puesto bandera roja como medida preventiva, pero ahora ya de manera obligatoria en la Playa Norte, ya que la playa sur es la menos afectada porque está más cerrada al estar donde el Port Esportiu".
El primer edil también ha señalado que la red de saneamiento "ha tenido roturas a lo largo del recorrido últimamente y está deteriorada" y ha recordado que "se aprobó hace años la inversión, pero se han ido rompiendo tramos".
El cierre también está teniendo un impacto directo en los establecimientos situados junto a la costa. Uno de los trabajadores del chiringuito de Blue Beach Bar, en la Pobla de Farnals, ha explicado a este diario que se encontraron la playa completamente cerrada al llegar a primera hora de la mañana.
"Hemos llegado aquí hoy como todas las mañanas y nos hemos encontrado acordonado todo el perímetro de la playa. Nos han comentado que, por precaución, durante 48 horas no se podrá acceder al mar porque posiblemente está más contaminada de lo normal. Como nos han cerrado la playa, pues estamos haciendo mantenimiento", señala.
Los consistorios insisten en que la prioridad es garantizar la salud pública, por lo que no se levantará la restricción hasta contar con la confirmación técnica de que el agua vuelve a reunir las condiciones adecuadas para el baño.
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