Torrent homenajea a sus mayores con la celebración del Día de los Abuelos en una gran fiesta de convivencia y baile

El Ayuntamiento de Torrent celebrará este domingo 26 de julio, a partir de las 19:00 horas, el Día de los Abuelos con una gran fiesta en la Plaza Unió Musical, una cita ya consolidada dentro de la programación de las Fiestas Patronales y que servirá para rendir homenaje a quienes representan la memoria, la experiencia y los valores de las familias torrentinas.

Organizado por la Delegación de Familia, el evento alcanza su tercera edición coincidiendo con el Día Mundial de los Abuelos, que se celebra con motivo de la festividad de San Joaquín y Santa Ana, una fecha dedicada a reconocer el papel fundamental que desempeñan los abuelos y abuelas en la sociedad y en la transmisión de valores y tradiciones entre generaciones.

Durante la tarde, los asistentes disfrutarán de un gran baile con música en directo a cargo del grupo ¡Oh la la!, que ofrecerán un amplio repertorio para animar una jornada pensada para compartir, bailar y disfrutar. Además, el Ayuntamiento ofrecerá una merienda popular de horchata y fartons, para que todos los asistentes puedan refrescarse y continuar disfrutando de la celebración.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que "los abuelos y abuelas son un pilar esencial de nuestras familias y de nuestra sociedad. Han dedicado su vida a cuidar, educar y transmitir valores, y merecen todo nuestro reconocimiento y cariño. Este homenaje es una forma de agradecerles todo lo que han aportado a Torrent y de devolverles, aunque sea por un día, una parte del afecto que ellos nos ofrecen cada día".

Por su parte, la concejal de Familia, M.ª Ángeles Lerma, ha señalado que "el Día de los Abuelos se ha convertido en una cita muy especial dentro de nuestras Fiestas Patronales porque pone en el centro a quienes tantas veces han estado siempre al lado de sus familias. Queremos que disfruten de una tarde pensada para ellos, llena de música, alegría y convivencia, y seguir promoviendo el encuentro entre generaciones".

Despedida de una nueva temporada del Baile de los Mayores

El Día de los Abuelos servirá también para despedir la tercera temporada del Baile de los Mayores, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Servicios Sociales que se ha consolidado como una de las actividades más participativas dirigidas a las personas mayores de Torrent.

La temporada comenzó el 18 de septiembre de 2025 y, a lo largo de estos meses, ha ofrecido una programación estable en distintos espacios de la ciudad, acercando el baile a diferentes barrios y favoreciendo la participación de cientos de mayores. En su recta final, el programa ha llegado a ofrecer cinco sesiones semanales, distribuidas entre el Centro Municipal de Mayores Bellido, el Espai Sant Gregori, el CEA y el Centro Comercial Las Américas.

Asimismo, el concejal de Servicios Sociales, Arturo García, ha subrayado la importancia de mantener iniciativas que favorezcan un envejecimiento activo. "Nuestro objetivo es que las personas mayores tengan oportunidades para relacionarse, mantenerse activas y participar plenamente en la vida de la ciudad. El Baile de los Mayores es un claro ejemplo del éxito de este modelo, y esta gran fiesta supone el mejor cierre posible antes del descanso estival".

Más allá del baile, esta iniciativa se ha convertido en una herramienta para fomentar la actividad física, combatir la soledad no deseada, fortalecer las relaciones sociales y mejorar el bienestar emocional de las personas mayores, consolidándose como una de las propuestas de mayor éxito dentro de la programación municipal.

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Con esta celebración, el Ayuntamiento de Torrent reafirma su compromiso con el bienestar de las personas mayores y con la promoción de espacios de convivencia que reconocen la experiencia, el esfuerzo y el legado de quienes han contribuido al crecimiento de la ciudad. El Día de los Abuelos volverá a convertir la Plaza Unió Musical en un gran punto de encuentro para celebrar la vida, la familia y el papel imprescindible de los mayores en la sociedad.