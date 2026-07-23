Reabre al baño la playa de Puig-Val tras el vertido de aguas fecales

La situación de las playas afectadas por el vertido de aguas residuales en El Puig de Santa Maria comienza a normalizarse. El Ayuntamiento ha informado este viernes de la reapertura al baño de la playa de Puig-Val, después de que los últimos análisis hayan confirmado que la calidad del agua vuelve a reunir las condiciones adecuadas.

Según ha comunicado el consistorio, los resultados de las analíticas realizadas por Aguas de Valencia certifican que el agua de esta playa ya es apta para el baño, por lo que se ha levantado la restricción que permanecía vigente desde el cierre preventivo decretado esta semana.

Sin embargo, la playa de Medicalia y la playa Nord de la Pobla de Farnals permanecen cerradas al baño hasta nuevo aviso, a la espera de que los próximos análisis confirmen también la recuperación de la calidad del agua en este punto del litoral.

El resto de playas del municipio permanecen abiertas y funcionan con total normalidad, siguiendo las indicaciones del servicio de salvamento y socorrismo y la señalización establecida en función del estado del mar.

Los ayuntamientos mantienen izada la bandera roja y recomiendan no acceder al agua hasta que las analíticas confirmen que los parámetros vuelven a situarse dentro de los niveles permitidos.

Rotura de tubería

La incidencia se produjo por la rotura de una infraestructura de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR), organismo dependiente de la Generalitat encargado del saneamiento y depuración de las aguas residuales.

Según informó el Ayuntamiento de El Puig, los técnicos de la EPSAR localizaron el origen del vertido en un colector de la red de saneamiento situado en el término municipal de la Pobla de Farnals.

Una de las playas cerradas por un vertido de aguas fecales en el Puig y la Pobla de Farnals. / Daniel Tortajada

El alcalde de El Puig, Marc Oriola, explicó a Levante-EMV que la reapertura dependerá tanto de la finalización de las obras como del resultado de los análisis que se realicen posteriormente. "Hasta que el colector no esté reparado del todo y deje de soltar todas las aguas fecales tenemos que ser previsores y precavidos y mantenerla cerrada. La idea es que los trabajos finalicen mañana, que vuelvan a hacer las analíticas, que den resultados buenos y positivos para que, de cara al fin de semana, podamos volver a reabrirlas", señala el primer edil.

La previsión pasa por concluir la reparación del colector durante hoy. Una vez finalizados los trabajos, se llevarán a cabo nuevas analíticas para comprobar la calidad del agua. Si los resultados son favorables, tanto El Puig como la Pobla de Farnals confían en poder reabrir sus playas coincidiendo con el inicio del fin de semana.

Bandera roja en la playa del Puig. / Levante-EMV

La Pobla de Farnals también cierra su playa

La incidencia ha tenido también consecuencias en el municipio vecino de la Pobla de Farnals, cuyo ayuntamiento ha decretado el cierre al baño de una de sus dos playas, la Playa Norte, donde ondea la bandera roja.

El alcalde de la Pobla de Farnals explicó a Levante-EMV que la red de saneamiento "ha tenido roturas a lo largo del recorrido últimamente y está deteriorada" y ha recordado que "se aprobó hace años la inversión, pero se han ido rompiendo tramos".