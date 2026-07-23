Los afectados por el derrumbe de Benetússer retiran la vigilancia por su coste de 10.000 euros en 15 días

Los propietarios del edificio derrumbado de la calle las Américas de Benetússer han decidido rescindir el contrato de vigilancia privada que protegía las 24 horas el perímetro del inmueble tras conocer que su coste se descontaría de la indemnización del seguro.

La decisión se ha tomado después de una reunión mantenida con los abogados y los peritos de las aseguradoras de la comunidad de propietarios y del local de la planta baja, quienes les trasladaron que el gasto destinado a la vigilancia no contaba con una partida independiente.

"Después de tener una reunión con los abogados y peritos de los seguros tanto de la comunidad de propietarios como de la planta baja nos trasladan que la partida económica destinada a la seguridad se restaría a la suma indemnizada. No son partidas diferentes", explica uno de los propietarios a Levante-EMV.

"10.000 euros cada 15 días"

Ante esta situación, los vecinos aseguran que no pueden asumir un coste que ascendía a "10.000 euros por 15 días" por un servicio de vigilancia permanente.

"Por este motivo nos vemos en la necesidad de rescindir la vigilancia, que ascendía a 10.000 euros por 15 días durante las 24 horas", señalan. El servicio de seguridad privada finalizó este jueves a las 08.00 horas.

Solicitan al ayuntamiento que garantice la seguridad

Tras poner fin al contrato, los propietarios han presentado un escrito por registro de entrada en el Ayuntamiento de Benetússer para solicitar que sea el consistorio quien asuma la vigilancia del edificio mientras continúan las labores de desescombro o, al menos, refuerce el perímetro de seguridad.

"Los propietarios solicitamos al consistorio que asuma la vigilancia del derrumbe o, en su defecto, que instale un vallado de seguridad más robusto, ya que se ha sacado a personas de dentro de la zona vallada actualmente incluso con seguridad privada", indican.

La petición llega después de que, según denuncian, varias personas accedieran al interior del perímetro acordonado mientras todavía existía vigilancia.

Denuncian la entrada de chatarreros

Los propietarios aseguran que durante los trabajos de desescombro se produjo un episodio que ha incrementado su preocupación por la seguridad del hogar. Según relatan, varias personas, a las que identifican como chatarreros, accedieron a la zona vallada para llevarse materiales.

"La gente que entró a la zona vallada lo hizo en presencia de todo el mundo: propietarios, trabajadores del desescombro presente en ese momento. Eran chatarreros, aprovechan para llevarse lo que puedan y decían que el dueño les dejaba, es de locos", denuncian.

Descartan hacer turnos de vigilancia

Los vecinos afectados aseguran que no se plantean organizar turnos de vigilancia, ya que consideran que "esa responsabilidad corresponde a la administración". "No podemos asumir una responsabilidad que debería ser del ayuntamiento", explican.

Por ello, los afectados están preparando un escrito que presentarán por registro de entrada, tanto de forma telemática como presencial, para reclamar que el consistorio se haga cargo de la vigilancia del edificio o, al menos, refuerce el cierre perimetral. "El escrito lo presentaremos en sede electrónica o físicamente en el ayuntamiento. No solo por los bienes de los vecinos, sino también por la seguridad", señalan.

Los afectados advierten de que su preocupación no se limita al posible robo de pertenencias que todavía permanecen entre los escombros, sino también a las consecuencias que podría acarrear la entrada de personas al recinto.

Evitar cualquier accidente

"Si ahí entra cualquier persona y tiene un accidente, las consecuencias legales podrían ser nuestras por tener eso derrumbado. Si alguien entra a robar, se cae, se parte un brazo o le caen los cascotes encima, la responsabilidad podría recaer sobre nosotros", lamentan.

Por ese motivo, además de reclamar vigilancia, piden que se sustituya el actual cerramiento por otro de mayor seguridad.

"Hasta septiembre"

Los propietarios recuerdan en declaraciones a este diario, además, que la situación se prolongará todavía durante semanas. Según la información que les han trasladado, "la zona podría permanecer en estas condiciones al menos hasta septiembre", cuando, previsiblemente, comenzarían los trabajos de demolición y aseguramiento definitivo del inmueble.

Los vecinos insisten en que el edificio continúa albergando pertenencias personales de las familias afectadas, que cada mañana siguen pendientes de las labores de desescombro con la esperanza de recuperar fotografías, documentos, joyas y otros objetos de gran valor sentimental.

Ahora, con la retirada de la vigilancia privada, los propietarios reclaman que se adopten medidas para evitar nuevos accesos no autorizados y garantizar la seguridad de la zona hasta que concluyan los trabajos.