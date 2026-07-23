Albal desplegará un operativo especial de seguridad en sus fiestas patronales de Santa Ana

El Ayuntamiento de Albal ha celebrado una nueva sesión de la Junta Local de Seguridad para coordinar el operativo especial que se desplegará durante las Fiestas Patronales de Santa Ana 2026, que se desarrollan a lo largo del mes de julio. El encuentro también ha servido para abordar la incorporación de la Policía Local al sistema VioGén y analizar la evolución de la delincuencia en el municipio durante el último año.

La reunión ha estado presidida por el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, y ha contado con la participación de la vicealcaldesa y concejala de Fiestas, María José Hernández. También han asistido el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado; la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, Salud Jiménez; así como representantes de la Guardia Civil de Paiporta y Alfafar-Catarroja, la Policía de la Generalitat Valenciana y la Policía Local de Albal.

La Policía Local se incorporará al sistema VioGén

Uno de los principales asuntos tratados durante la sesión ha sido el avance en la incorporación de la Policía Local de Albal al sistema VioGén, mediante un convenio que permitirá reforzar la coordinación entre administraciones en materia de violencia de género.

Gracias a este acuerdo, la Policía Local asumirá el seguimiento y la protección de un determinado número de víctimas en función de su nivel de riesgo. Además, el Ayuntamiento prevé destinar a una agente de la Policía Local de forma específica a la atención y seguimiento de los casos relacionados con la violencia de género.

Refuerzo de la seguridad durante las fiestas

Especial atención recibirán las discomóviles que se celebrarán en el recinto cerrado de Tabacalera, un espacio habilitado como recinto festivo desde 2024 y que ha vuelto a recibir la felicitación de la Subdelegación del Gobierno por la eficacia de las medidas implantadas, entre ellas el control de aforo, la contratación de seguridad privada y la limitación horaria.

Durante la reunión también se ha abordado la agresión sufrida por un joven, que permanece hospitalizado, ocurrida tras una de las discomóviles celebradas hasta el momento. Según se puso de manifiesto en la Junta Local de Seguridad, los conflictos registrados se produjeron una vez finalizados estos eventos y fuera de su horario de celebración.

Otro de los asuntos analizados ha sido la sucesión de actos vandálicos en la piscina municipal de Santa Ana durante las noches posteriores a algunos eventos multitudinarios. Para prevenir nuevas incidencias, se reforzará la vigilancia en la zona mediante la colaboración entre la Policía Local y la Guardia Civil.

Más delitos leves y descenso de los hechos más graves

La Guardia Civil ha detectado un cambio de tendencia respecto al ejercicio anterior, con un incremento de los delitos leves y un descenso de los hechos delictivos de mayor gravedad, situándose la media en torno a 50 delitos mensuales.

Entre los delitos leves más habituales figuran las estafas a personas mayores y por internet, el robo de catalizadores de vehículos, el conocido como "abrazo cariñoso" y determinados robos en explotaciones agrícolas, especialmente de cobre.

En relación con estos últimos, la Guardia Civil ha advertido de que muchos de los casos no llegan a denunciarse, motivo por el que se estudia organizar charlas informativas dirigidas al sector agrícola para concienciar sobre la importancia de presentar denuncias. Además, se recordó que las patrullas pueden recogerlas de forma telemática sin necesidad de que los afectados se desplacen a dependencias policiales.

Videovigilancia, entorno escolar y vertidos ilegales

Por su parte, la Policía Local de Albal ha destacado la eficacia del sistema de videovigilancia instalado en el municipio, que ha permitido esclarecer diferentes hechos delictivos gracias a las imágenes obtenidas tras la presentación de las correspondientes denuncias.

Asimismo, se abordó la problemática de los vertidos ilegales en los polígonos industriales, para la que se ha solicitado la colaboración del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), además de reforzar las campañas informativas en redes sociales para recordar la existencia de cámaras de vigilancia en estas zonas y en otros puntos especialmente conflictivos.

Prevención de la explotación sexual y los delitos de odio

Durante la reunión también se puso sobre la mesa la preocupación por las posibles situaciones de prostitución y explotación sexual. En este ámbito se destacó el Programa Alba de la Generalitat Valenciana, un recurso público orientado a ofrecer atención integral a las mujeres, proteger sus derechos y facilitar la salida de situaciones de explotación sexual y trata.