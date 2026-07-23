Andrés Campos anuncia que se presentará a las primarias del PSPV para ser candidato a alcalde de Torrent

El actual portavoz del grupo municipal del PSPV-PSOE de Torrent, Andrés Campos, ha decidido presentar su candidatura a las primarias socialistas en la mayor ciudad de l’Horta para optar a la alcaldía en las elecciones municipales de 2027. El concejal da así un paso que llevaba meses valorando y se postula para abrir una nueva etapa en el socialismo local tras el liderazgo electoral que ha mantenido el histórico Jesús Ros durante los últimos mandatos.

Campos dice que afronta el proceso con la “experiencia” tanto en el Ayuntamiento como en la estructura interna del partido, donde fue secretario general local y comarcal en l’Horta Sud. Concejal desde 2011, ha dirigido áreas municipales como Hacienda, Régimen Interior, Modernización, Contratación, Estrategia, Innovación y Economía, además de haber ejercido responsabilidades en la Diputación de Valencia al frente de Juventud y Deportes.

«Doy este paso con responsabilidad, con ilusión y con un profundo respeto a mi partido y a todos los compañeros y compañeras que puedan decidir participar en este proceso», sostiene Campos, quien defiende las primarias como «una fortaleza del PSOE» y un ejercicio de democracia interna, al que “no teme”. Su objetivo, afirma, no es competir contra ninguna persona, sino presentar un proyecto que permita al PSPV “volver a ser la fuerza mayoritaria y recuperar el gobierno de Torrent”.

Su posible candidatura llevaba meses circulando en el ámbito político local desde el acto, en febrero pasado, del 90 aniversario de la fundación del PSPV torrentino, en el que recibió el respaldo del excalde Jesús Ros y de la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant. Desde entonces se habría conformado, con el aval de Ros, la existencia de un amplio consenso interno alrededor del actual portavoz, que le ha impulsado a presentarse a primarias para liderar la candidatura, aunque la decisión todavía no ha sido ratificada mediante los procedimientos oficiales e internos del partido, pues las primarias a nivel local donde no se gobierna serán a partir de septiembre.

Las primarias, si las hay en el caso de que se presentara otro candidato, aunque parece improbable por el consenso alcanzado entorno a Campos entre los dos sectores (el oficial y el crítico) en el que está dividido el partido a nivel local -la secretaria general Nati Fajardo venció por solo dos votos a la otra aspirante Trini Castelló-, no las ve como un enfrentamiento interno, si no que servirían para "fortalecer" el partido de cara el futuro. «Si hay otros compañeros o compañeras que deciden presentarse, tendrán todo mi respeto. Después de las primarias estaremos todos juntos», resalta.

El portavoz socialista asegura que el PSPV dispone de experiencia de gestión y capacidad para gobernar desde el primer día. El futuro equipo, cuya composición irá desvelando más adelante, combinará perfiles con experiencia municipal y nuevas incorporaciones procedentes del ámbito profesional y social.

Un segundo intento quince años después

No será la primera vez que Andrés Campos aspire a dirigir el Ayuntamiento. En 2011, con 29 años, encabezó la candidatura socialista a la alcaldía frente a la entonces alcaldesa del PP, María José Catalá. El PSPV consiguió nueve concejales y 12.576 votos, mientras que el Partido Popular alcanzó la mayoría absoluta con 14 representantes y 18.753 sufragios. Después, Campos concurrió a las primarias socialistas para elegir la candidatura de 2015. La militancia se decantó por el regreso de Jesús Ros, que logró 215 votos frente a los 135 obtenidos por Campos. Tras aquella votación, ambos dirigentes se integraron en el mismo proyecto político y el PSPV recuperó la alcaldía en 2015. Asegura que llega al nuevo proceso con más experiencia política y de gestión: «He aprendido durante todos estos años, conozco perfectamente el funcionamiento del Ayuntamiento y tengo más ilusión que nunca», señala para añadir que, al margen de la política, "su motor diario y su refugio es su familia", su mujer Susi y sus hijos Andreu y Blanca.

El apoyo de Jesús Ros y Pepe Bresó

El aspirante reivindica como principales referentes a los exalcaldes socialistas Jesús Ros y Pepe Bresó, a quienes considera dos figuras esenciales para comprender la transformación de Torrent durante las últimas décadas. Campos define a Ros como su «principal maestro» y destaca su experiencia en la gestión municipal, su cercanía con los vecinos y su conocimiento de la ciudad. También agradece el respaldo y el consejo de Bresó. La candidatura pretende combinar ese legado con una renovación del proyecto socialista y del futuro equipo municipal. Campos sostiene que respetar la trayectoria de los anteriores gobiernos no impide abrir una etapa con “nuevas personas, propuestas y formas de trabajar”.

También cita como referentes al fallecido Miguel Ángel García Melero, gran impulsor del Pacto Cívico en Torrent, a quien considera su «padre político», y a la edila fallecida Esmeralda Torres, de quien resalta su "ejemplo de coherencia, discreción y compromiso" con los valores socialistas.

Limpieza y seguridad como primeras prioridades

El diagnóstico de Campos sobre lo que necesita Torrent parte de una afirmación contundente: «Torrent necesita volver a pensar en los torrentinos y torrentinas». El dirigente socialista considera que la ciudad transmite una creciente «sensación de abandono» por los problemas de limpieza, mantenimiento urbano, iluminación y atención a los barrios y urbanizaciones.

La limpieza sería su primera prioridad en caso de alcanzar la Alcaldía. Su propuesta incluye revisar el contrato municipal, comprobar si los recursos son suficientes, renovar los contenedores deteriorados, reforzar la recogida en las zonas con mayor generación de residuos y elaborar un plan específico para las urbanizaciones. También plantea aumentar la inspección contra los vertidos ilegales y establecer una planificación por barrios que permita a los vecinos conocer previamente cuándo se ejecutará cada actuación. «Una ciudad limpia no es un lujo. Es un servicio básico», resume.

La segunda gran línea de actuación sería la seguridad. Campos propone reforzar la plantilla y la planificación de la Policía Local, recuperar un modelo de policía de proximidad y mejorar la iluminación en los espacios públicos. El plan se completaría con una mayor coordinación con la Policía Nacional y actuaciones rápidas en los puntos donde se detecten problemas de convivencia o inseguridad.

Vivienda asequible para evitar la marcha de los jóvenes

El acceso a la vivienda ocupará otro de los ejes centrales de su programa. Campos advierte de que muchos jóvenes con empleo no pueden emanciparse en Torrent por el precio de la compra y del alquiler. Su propuesta pasa por aprobar un Plan Municipal de Vivienda, identificar el suelo público disponible y promover viviendas asequibles para jóvenes, especialmente mediante alquiler.

El que será candidato a primarias y futuro aspirante a la alcaldía si las gana o nadie le hace frente, también quiere estudiar la recuperación del proyecto previsto en la plaza del Marquesat, que, según el PSPV, fue paralizado por el gobierno formado por PP y Vox. A estas actuaciones se sumarían programas de ayudas al alquiler en colaboración con otras administraciones y una agilización de las licencias urbanísticas para favorecer la construcción de nuevas viviendas. «Nuestro objetivo es que ningún joven tenga que abandonar Torrent porque no puede permitirse vivir en la ciudad donde ha crecido», afirma Campos.

Una Ciudad Deportiva para las próximas dos décadas

La iniciativa más ambiciosa de su futuro programa será la construcción de una Ciudad Deportiva que permita atender el crecimiento de Torrent durante los próximos veinte años. Campos considera que las actuales instalaciones resultan insuficientes para disciplinas como el fútbol, el atletismo, el rugby, la gimnasia o los deportes minoritarios, especialmente ante el aumento de la práctica deportiva entre niños y jóvenes.

El proyecto todavía deberá concretar su ubicación, presupuesto, dimensiones y fases de ejecución. El aspirante socialista plantea buscar financiación de distintas administraciones y combinar la futura Ciudad Deportiva con la creación de más espacios deportivos de proximidad en los barrios. «No hablamos solo de construir instalaciones. Hablamos de invertir en salud, convivencia, educación y futuro», sostiene.

Reconstrucción y prevención después de la dana

La candidatura incorporará también la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana y la adaptación de Torrent frente a futuros episodios meteorológicos extremos. Campos defiende que las obras no deben limitarse a reparar los daños, sino que tienen que reducir la vulnerabilidad de la ciudad. Para ello, propone reforzar la coordinación entre administraciones, revisar los protocolos de emergencia y planificar las actuaciones sobre barrancos, caminos, calles e instalaciones públicas con criterios de seguridad y resiliencia. El socialista reclama, además, transparencia en los proyectos, los plazos y las inversiones comprometidas para la reconstrucción.

Un modelo diferente al de Folgado

Campos evita plantear su candidatura como una confrontación personal con la alcaldesa, Amparo Folgado, pero sostiene que existen dos modelos claramente diferentes. «Frente a la improvisación, queremos planificación. Frente a los anuncios, resultados. Frente a la confrontación, diálogo», afirma. «No presento una candidatura contra nadie. Presento una candidatura a favor de Torrent», concluye. «Estoy preparado para asumir esa responsabilidad y voy a trabajar con toda la ilusión para conseguirlo».

Sobre los posibles pactos postelectorales, Campos afirma que su objetivo es ganar y ser la primera fuerza. No obstante, considera que un acuerdo entre fuerzas progresistas puede servir para desarrollar políticas públicas y garantizar un gobierno estable.