Un anillo de boda, el traje de la comunión y fotos: los recuerdos que quieren recuperar las familias del edificio derrumbado de Benetússer

Cada mañana, cuando comienzan las labores de desescombro en la finca derrumbada de la calle Las Américas de Benetússer, varias de las familias afectadas vuelven a situarse tras el perímetro de seguridad con la misma esperanza: recuperar un pequeño fragmento de la vida que quedó sepultada bajo los cascotes.

Los trabajos avanzan lentamente y con extrema cautela. Las máquinas retiran los restos de la estructura mientras operarios revisan los materiales extraídos. Es entonces cuando aparecen objetos cotidianos que, para quienes los observan desde fuera, tienen un valor incalculable.

Es el caso de la familia formada por Darwin y Amparo y sus tres hijos, una de las tres que residían en el edificio cuando se produjo el derrumbe. Vivían en la primera planta, la zona que sufrió mayores daños.

"Lo que peor está es el primero", explica Emilio, uno de los hijos de la familia, quien relata a Levante-EMV que desde que comenzaron los trabajos sus padres acuden cada mañana para comprobar qué pertenencias consiguen recuperar.

"Mis padres y los demás vecinos van todos los días por la mañana a ver qué objetos logran sacar", cuenta. Las labores de desescombro se desarrollan únicamente durante la mañana, por lo que ese es el momento en el que las familias esperan recibir noticias.

Un proceso lento

Según explica Emilio, los operarios han ido avanzando poco a poco por el interior de la vivienda. "Han empezado desde el portal hasta el fondo, que es donde está la habitación. Van desde el patio hacia dentro y lo que han ido sacando son cosas que estaban en el comedor, aún queda llegar a la habitación", señala.

Ese avance progresivo mantiene viva la esperanza de encontrar algunos de los objetos más importantes para la familia. De momento, lo recuperado ha sido escaso. "Nosotros hemos podido recuperar poca cosa. Hemos recuperado cosas de mi hermana pequeña, un juguete y un bolso", explica.

Sin embargo, cada objeto que aparece supone una pequeña victoria para quienes tuvieron que abandonar el edificio precipitadamente.

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Germán Caballero

El valor de los recuerdos

Más allá del valor económico de algunas pertenencias, lo que más desean recuperar son recuerdos familiares. "Hay bastantes cosas que nos gustaría recuperar porque ahí está toda nuestra vida", afirma Emilio.

Entre ellas destacan los álbumes de fotografías que Amparo conservaba cuidadosamente. "A mi madre le gustaría recuperar las fotos y el traje de mi primera comunión. Lo bueno es que mi familia guardaba las fotos en álbumes", explica.

La familia es consciente de que probablemente muchos recuerdos no podrán salvarse."No se va a poder recuperar todo al cien por cien, lo que se pueda", reconoce. Aun así, mantienen la esperanza de que alguno de esos álbumes aparezca entre los escombros. "Puede que algún álbum se pueda recuperar y, si no, pues nada", añade resignado.

El edificio de tres plantas derrumbado en Benetússer. / José Manuel López

El anillo de la boda

Conforme los trabajos se aproximan a la habitación situada al fondo de la vivienda, aumenta también la incertidumbre. Allí Amparo guardaba objetos de gran valor. "Mi madre está esperando que los trabajos de desescombro lleguen ya a la habitación porque allí tenía joyas, cosas de valor", explica su hijo.

"También tenía el anillo de su boda. Eso es lo que más quieren recuperar. Salieron sin nada y los anillos se quedaron ahí dentro. Tienen mucho valor simbólico", relata.

Un protocolo para devolver los objetos

Durante las labores de retirada de escombros, cualquier objeto de valor que aparece queda registrado para garantizar su devolución a sus propietarios.

"Hay que declarar ese objeto e ir a la Policía y decir si hay dinero o no", explica Emilio sobre el procedimiento establecido.

Mientras las máquinas continúan retirando toneladas de escombros, las familias siguen esperando cada mañana detrás del vallado. Saben que probablemente no recuperarán todo lo que perdieron aquella noche, pero confían en rescatar al menos una parte de la historia que durante años construyeron entre aquellas paredes.