Paiporta inicia la reparación del centro de formación ocupacional con una inversión de 344.000 euros

La reconstrucción de Paiporta continúa avanzando. Si recientemente se inauguró la pasarela y esta misma semana han comenzado las obras del alcantarillado, ahora se suman los trabajos de recuperación de uno de los espacios municipales afectados por ladana.

Se trata del proyecto de reparación del Centro de Formación Ocupacional (CFO), el antiguo matadero de Paiporta, un edificio que, además, cuenta con valor patrimonial e histórico. La actuación cuenta con un presupuesto de 344.272,31 euros y forma parte de los 26 proyectos incluidos en las Memorias valoradas presentadas al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, elaboradas por Tragsatec.

La alcaldesa accidental y concejala de Reconstrucción, Marian Val, ha destacado que “hemos llegado al momento que todas las vecinas y vecinos de Paiporta estábamos esperando: el inicio de las obras de recuperación. Son muy buenas noticias para Paiporta, porque ver las máquinas trabajando en nuestros edificios significa que todo el esfuerzo realizado durante estos meses está dando sus frutos”.

Centro ocupacional de Paiporta. / A.P.

“Ha sido un proceso largo, pero necesario, con mucho trabajo previo: la elaboración y revisión de las memorias, la redacción de los proyectos y todos los trámites administrativos hasta llegar a la adjudicación de las obras. Ahora ya hemos alcanzado el objetivo que perseguíamos y la reconstrucción no se detiene. Seguiremos trabajando para recuperar y transformar Paiporta como nuestra ciudadanía merece”, ha añadido.

Por su parte, el alcalde, Vicent Ciscar, ha asegurado que “esta es una de las primeras obras que ponemos en marcha, pero en breve también comenzarán los trabajos del Hogar de los Jubilados. Y próximamente seguirán otras actuaciones, como el Consistorio y el Museo de la Rajolería, dos proyectos que ya han sido aprobados”.

“Tenemos por delante la recuperación de numerosas infraestructuras, de los parques y jardines, de los polígonos y del alcantarillado, entre otras actuaciones. Es todo un reto y desde el Ayuntamiento estamos trabajando para acelerar, en la medida de lo posible, todos los proyectos, pero siempre respetando los criterios de calidad y seguridad que deben garantizar unas infraestructuras preparadas para el futuro”, ha añadido.

Una actuación integral

Las obras contemplan una actuación integral de reparación y adecuación del edificio, con trabajos destinados a solucionar los problemas de humedades, mejorar el estado de las fachadas y cubiertas, renovar algunos elementos interiores y adaptar los espacios para garantizar unas mejores condiciones de uso para las personas usuarias del centro.

Obras en el centro de formación ocupacional de Paiporta. / A.P.

Además, el proyecto incluye mejoras en la gestión de las aguas pluviales, la reforma del patio y diferentes actuaciones de mantenimiento que permitirán recuperar el edificio tras los desperfectos ocasionados por la riada y reforzar su funcionalidad y durabilidad. De este modo, el Centro de Formación Ocupacional recuperará sus condiciones óptimas para continuar desarrollando su actividad formativa.

Más protección frente a futuras inundaciones

Además de reparar los daños ocasionados por la dana, el proyecto incorpora medidas para reducir la vulnerabilidad del edificio frente a futuros episodios de inundación. Las actuaciones permitirán mejorar la capacidad de drenaje y evacuación de aguas, mediante la revisión de los sistemas de recogida de aguas pluviales, las pendientes y los puntos de desagüe del patio y de las zonas exteriores.

El proyecto también contempla soluciones para minimizar la entrada de agua al interior del edificio y reducir posibles afecciones en los elementos constructivos, con el objetivo de mejorar su resiliencia y garantizar una mejor respuesta ante episodios meteorológicos adversos. De este modo, la intervención no solo permitirá recuperar el edificio, sino también prepararlo para afrontar con mayores garantías situaciones futuras.