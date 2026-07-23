Compromís per Albal plantea rotar cada tres meses los contenedores que molestan a los vecinos

El conflicto por la ubicación de los contenedores de residuos en Albal, que en las últimas semanas ha motivado la apertura de una investigación por parte del Síndic de Greuges tras la queja de un vecino, llega al pleno municipal. El grupo Compromís per Albal ha registrado una moción en la que propone revisar la distribución de los contenedores en todo el municipio y establecer un sistema de rotación periódica en aquellas calles donde no sea posible alejarlos de las viviendas.

La iniciativa, presentada por Compromís, plantea que el ayuntamiento realice un estudio integral de la ubicación actual de todos los contenedores de residuos para detectar los puntos donde se generan mayores molestias al vecindario.

En la exposición de motivos, la formación sostiene que la actual distribución de las islas de contenedores ha generado un "malestar creciente" entre los vecinos, que han trasladado "numerosas quejas ciudadanas". Según recoge la moción, existen viviendas que soportan durante todo el año la presencia de contenedores "justo delante de sus puertas o ventanas", una situación que, según señala el texto, provoca olores, especialmente durante los meses de verano, y contaminación acústica derivada tanto de su uso como del vaciado por parte del servicio de recogida.

Además, Compromís considera que esta situación supone "un agravio comparativo" respecto a otros residentes que no tienen que soportar estas molestias y defiende la necesidad de aplicar criterios de "justicia distributiva y flexibilidad en la gestión del espacio público".

Priorizar solares y fachadas sin viviendas

Entre las medidas planteadas, la moción propone que el consistorio reubique de forma progresiva las baterías de contenedores en lugares donde el impacto sobre las viviendas sea menor, como solares sin edificar, zonas verdes, espacios de servicios o fachadas ciegas, siempre que resulte técnicamente viable.

No obstante, la iniciativa reconoce que en algunas calles la configuración urbana hace imposible alejar completamente los contenedores de las viviendas. Para esos casos, plantea crear un protocolo de rotación periódica mediante el cambio de acera o de ubicación de las islas de contenedores cada tres meses, con el objetivo de "redistribuir de manera justa su impacto entre el vecindario afectado".

Conflicto abierto desde hace meses

La moción llega en pleno conflicto por la ubicación de una batería de contenedores junto a una vivienda de Albal. El vecino afectado denunció la situación ante el Síndic de Greuges, que admitió a trámite la queja y solicitó al Ayuntamiento información sobre los criterios que justifican el emplazamiento de los contenedores, así como sobre las condiciones de salubridad y limpieza de la zona.

Posteriormente, el Ayuntamiento rechazó la petición de trasladar la isla de residuos al considerar, basándose en informes técnicos, que su ubicación actual es "la menos molesta para el conjunto de los vecinos de la zona". El afectado recurrió esa decisión y mantiene que los contenedores, situados junto a su vivienda, le ocasionan ruidos, malos olores y molestias continuas, además de denunciar un reparto desigual de las cargas derivadas del servicio de recogida de residuos.

Con la moción registrada por Compromís, el debate sobre la ubicación de los contenedores trasciende ya el caso concreto investigado por el Síndic y plantea una posible revisión del modelo de distribución de las islas de residuos en todo el municipio.