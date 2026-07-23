Un fondo dispara el alquiler en Quart de Poblet: hasta 2.000 euros al mes por un piso nuevo

La especulación por la vivienda y su consecuente subida del precio de alquiler ya no es asunto exclusivo de la capital, València, sino que afecta cada vez mas al área metropolitana. El último ejemplo es Quart de Poblet. En pleno crecimiento poblacional, el municipio ha desarrollado el PAI Molí d'Animeta para hacer frente a la demanda, con la construcción de más de 1.300 viviendas que constituyan una solución habitacional. Sin embargo, esta promoción ha sido objeto de fondos de inversión, que están lanzando el alquiler de los pisos a precios desorbitados. Así, uno de estos fondos ha adquirido recientemente 147 viviendas, que ha puesto en el mercado con alquileres que oscilan entre los 1.200 euros por las viviendas de una habitación y los 2.000 euros por las de tres.

Así lo denuncia Compromís, que gobierna en coalición con el PSPV en el Ayuntamiento de Quart de Poblet. El grupo valencianista ha registrado iniciativas en el Senado y en les Corts Valencianes para exigir la máxima transparencia y fiscalización pública sobre las promociones de alquiler que se concentran en el sector Molí d'Animeta, después de conocerse la adquisición por parte de un fondo de inversión de una promoción de 147 viviendas que ya se encuentren en explotación.

En total, 738 viviendas de 1.300 están en manos de fondos de inversión

Esta operación se suma a las dos promociones de 591 nuevas viviendas de alquiler que próximamente entrarán al mercado, de forma que un total de 738 viviendas quedarán en manos de fondos de inversión, más de la mitad de las cerca de 1.300 nuevas viviendas libres construidas al nuevo sector residencial de Molí d'Animeta.

Para Compromís, la dimensión de estas operaciones supera el ámbito estrictamente local y puede tener consecuencias sobre la evolución de los precios del alquiler tanto en Quart de Poblet como al conjunto del área metropolitana de València.

El PAI Molí d'Animeta, un reto urbanístico y social que impulsará el crecimiento de Quart de Poblet. / ED

En el caso de las 147 viviendas adquiridos recientemente, los precios publicitados oscilan entre aproximadamente 1.200 euros mensuales para una vivienda de una habitación y cerca de 2.000 euros para una de tres habitaciones, unas rentas que la formación considera muy alejadas de la capacidad económica de buena parte de la población.

Por este motivo, Compromís ha registrado preguntas en el Senado, a través del senador Enric Morera, para conocer qué mecanismos de control existen sobre este tipo de operaciones, como se garantiza que los contratos y los precios se reflejen en las estadísticas oficiales del mercado del alquiler y qué medidas impedirán que estas operaciones distorsionen los indicadores utilizados para determinar las zonas de mercado residencial tensionado.

Paralelamente, en les Corts Valencianes, la diputada Maria José Calabuig ha registrado preguntas dirigidas a la Conselleria competente en vivienda para aclarar las condiciones de comercialización de estas promociones, la duración de los contratos, los posibles límites de renta, los mecanismos de inspección y control y el grado de conocimiento que tiene la Generalitat sobre los antecedentes de estas promociones.

Solicitud de zona de mercado residencial tensionado

Estas iniciativas coinciden con la moción presentada conjuntamente por Compromís y el Grupo Socialista que se debatirá en el Pleno municipal de martes y que reclama reiterar la solicitud porque Quart de Poblet sea declarado zona de mercado residencial tensionado, ante el incremento sostenido de los precios del alquiler y el impacto que puede tener sobre el mercado la entrada de un volumen tan importante de viviendas gestionadas por grandes operadores.

Una de las viviendas en alquiler en un portal inmobiliario. / Engel & Völquers

El regidor de Compromís en el Ayuntamiento de Quart de Poblet, Lluís Miquel Campos, ha señalado que «cuando 738 de las aproximadamente 1.300 nuevas viviendas libres de un sector residencial quedan en manos de fondos de inversión, ya no estamos ante una operación inmobiliaria cualquiera. Estamos ante un fenómeno que puede influir de manera decisiva en los precios del alquiler de Quart de Poblet y de toda el área metropolitana».

Campos ha añadido que «las administraciones no pueden limitarse a observar. Hay que fiscalizar estas promociones, conocer las condiciones de los contratos, garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones legales y asegurar que los precios que se practican no acaban convirtiéndose en la referencia que expulso del mercado las personas jóvenes y las familias trabajadoras».

Para Compromís, la declaración de Quart de Poblet como zona de mercado residencial tensionado tiene que ir acompañada de una supervisión efectiva de los grandes operadores residenciales, de transparencia sobre los contratos y los precios y de un seguimiento continuo del impacto que estas promociones tendrán sobre el mercado de la vivienda del municipio y del área metropolitana.