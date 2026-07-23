Maldita Nerea y Carlos Baute actuarán en las fiestas de Burjassot el mes de agosto

Burjassot celebrará del 1 al 16 de agosto sus fiestas patronales en honor a Sant Roc con un amplio programa de actividades en el que la tradición, la música y la pólvora volverán a ser las grandes protagonistas. La programación ha sido organizada por la Clavaria de Sant Roc 2026, encabezada por José López-Tercero Rodríguez, con la colaboración de la Concejalía de Fiestas, dirigida por Manuel Pérez Menero.

La música será la encargada de inaugurar las celebraciones el sábado 1 de agosto con el Festival Remember, que comenzará a las 19.00 horas en la Plaza Emilio Castelar (Ayuntamiento).

Al día siguiente, domingo 2 de agosto, arrancarán los tradicionales traslados de Sant Roc por los diferentes barrios, parroquias y fallas del municipio. El recorrido comenzará a las 19.30 horas, tras la eucaristía diaria que se celebrará a las 19.00 horas.

El segundo fin de semana festivo comenzará el sábado 8 de agosto con una discomóvil, a partir de las 23.00 horas, en la Plaza Emilio Castelar.

El domingo 9 de agosto, a las 19.00 horas, los más pequeños disfrutarán de una fiesta infantil con juegos, además del tradicional reparto de horchata y fartons. La jornada concluirá, sobre las 23.00 horas, con el III Concurso de Charangas de Burjassot, que recorrerá las calles próximas al Ayuntamiento antes de finalizar en la Plaza Emilio Castelar.

Degustación popular y concierto de la Orquesta Platino

La programación continuará el martes 11 de agosto con la tradicional degustación de embutido, prevista para las 19.00 horas en la Plaza Emilio Castelar. Ya por la noche, a las 23.00 horas, será el turno de la Orquesta Platino, encargada de amenizar la velada.

Carlos Baute actuará en Burjassot

Uno de los platos fuertes de las fiestas llegará el miércoles 12 de agosto, cuando el cantante venezolano Carlos Baute ofrecerá un concierto gratuito a partir de las 23.00 horas en la Plaza Emilio Castelar.

Ganador de diversos Premios Dial y Premios Ondas, el artista interpretará algunos de sus temas más conocidos como 'Colgando en tus manos', 'Quién te quiere como yo' o 'Te regalo'. Tras su actuación, la fiesta continuará con una discomóvil y la sesión de DJ Carlota.

Maldita Nerea pondrá ritmo a la noche del 13 de agosto

La música seguirá siendo protagonista el jueves 13 de agosto con el concierto de Maldita Nerea, una de las bandas de pop más consolidadas del panorama nacional, que actuará a las 23.00 horas en la Plaza Emilio Castelar.

El grupo, conocido por éxitos como 'El secreto de las tortugas', estará acompañado posteriormente por una sesión del DJ Iván Granero y una nueva discomóvil.

La pólvora protagonizará el 14 de agosto

El viernes 14 de agosto estará dedicado a la pólvora con la tradicional bajada y rodà infantil, además de las mascletàs nocturnas.

Tras el volteo de campanas y el disparo de las 21 salvas en honor a la Virgen de la Asunción, a las 20.05 horas tendrá lugar la bendición de las cañas, mientras que a las 20.30 horas comenzará la bajada de Sant Roc hasta la Plaza Emilio Castelar, donde se celebrará la rodà antes de regresar a la parroquia de San Miguel.

Ya de madrugada, la Pirotecnia Mediterráneo disparará dos mascletàs nocturnas: la primera, a las 00.00 horas, en el campo del Díaz Pintado, y la segunda, sobre las 00.45 horas, en el aparcamiento de Las Palmeras.

A continuación se celebrará la tradicional Gran Coetà, organizada por la Penya El Coet de Burjassot, en las inmediaciones del Centro de Especialidades, y la jornada finalizará con una discomóvil, prevista para las 02.00 horas.

La Virgen de la Asunción y un tributo a Obrint Pas y La Gossa Sorda

El sábado 15 de agosto, festividad de la Virgen de la Asunción, comenzará con la recogida de las clavariesas y el pasacalle acompañado por la Agrupación Musical Los Silos, antes de la Misa Mayor, que se celebrará a las 12.00 horas en la parroquia de San Miguel.

Tras la eucaristía, a las 14.00 horas, tendrá lugar una mascletà en la calle Pintor Goya.

Por la tarde, a las 20.00 horas, se celebrará la procesión en honor a la Virgen de la Asunción, seguida de un ramillete de fuegos artificiales.

La jornada concluirá con un musical, a partir de las 23.30 horas, y con la actuación del grupo Primavera Valenciana, que ofrecerá un tributo a Obrint Pas y La Gossa Sorda.

Sant Roc protagonizará el gran día de las fiestas

El domingo 16 de agosto, Burjassot celebrará la jornada grande de sus fiestas patronales en honor a Sant Roc.

El día comenzará a las 8.00 horas con una despertà organizada por los Clavarios de Sant Roc 2026 y continuará con una misa en la ermita del santo, ofrecida por la Asociación de Amics de Sant Roc, tras la que se repartirá horchata y fartons entre los asistentes.

A las 12.00 horas tendrá lugar la Misa Mayor en honor al patrón en la parroquia de San Miguel Arcángel.

La pólvora volverá a cobrar protagonismo a las 14.00 horas con la tradicional traca correguda, que partirá desde el Ayuntamiento hasta la calle Pintor Goya, donde la Pirotecnia Mediterráneo disparará la mascletà en honor a Sant Roc, patrocinada por la Concejalía de Fiestas.

Por la tarde, a las 20.00 horas, se celebrará la procesión en honor al patrón, mientras que a las 23.30 horas dará comienzo la tradicional pujà de Sant Roc, desde la parroquia de San Miguel Arcángel hasta la Plaza Emilio Castelar, donde tendrá lugar la rodà del santo antes de regresar definitivamente a su ermita.

Las fiestas patronales de Sant Roc 2026 concluirán con un castillo de fuegos artificiales, previsto sobre la 1.00 de la madrugada en el aparcamiento de Las Palmeras, nuevamente a cargo de Pirotecnia Mediterráneo.