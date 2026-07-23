Paterna refuerza su apoyo a las pymes y autónomos con la renovación del convenio con APYMEP

El Ayuntamiento de Paterna ha renovado un año más su convenio de colaboración con la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas y Profesionales (Apymep), un acuerdo dotado con 25.000 euros que permitirá seguir impulsando la formación, la innovación, el emprendimiento y la competitividad de las pymes, autónomos y profesionales del municipio, consolidando la colaboración público-privada como uno de los pilares del desarrollo económico local.

El convenio ha sido suscrito por el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, y el Presidente de Apymep, Vicente Peñalver, con el objetivo de seguir reforzando la colaboración entre ambas entidades para impulsar iniciativas que favorezcan el crecimiento, la modernización y la competitividad de las pymes, los autónomos y el emprendimiento local.

El convenio contempla la puesta en marcha de actuaciones de formación y reciclaje orientadas a fomentar la transformación digital y la I+D+i, así como la incorporación de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y sostenibilidad en la gestión de las empresas locales. Además, parte de la subvención municipal se destinará a la organización de encuentros de networking que favorezcan la creación de sinergias y nuevas oportunidades de colaboración entre las empresas asociadas.

Durante la firma del convenio, Sagredo, ha destacado que “este acuerdo refleja la apuesta firme del Ayuntamiento por seguir acompañando al tejido empresarial de nuestra ciudad. Desde 2021 hemos reforzado esta colaboración con APYMEP, ampliando tanto las líneas de actuación como la inversión municipal, convencidos de que la cooperación entre la administración y el tejido productivo es clave para generar oportunidades, impulsar la innovación y fortalecer la economía local”. Asimismo, ha recordado que la subvención municipal ha pasado de 6.000 a 25.000 euros desde el inicio de esta colaboración.

Entre las novedades de este ejercicio destaca el impulso al Club Paterna Emprende, iniciativa conjunta del Ayuntamiento y APYMEP dirigida a apoyar a los nuevos emprendedores en la consolidación de sus proyectos empresariales mediante programas de mentoring, formación y asesoramiento. Además, durante el curso 2026-2027 se desarrollarán charlas motivacionales y un concurso de ideas innovadoras en los centros educativos que imparten Formación Profesional, con el objetivo de fomentar el emprendimiento entre los jóvenes del municipio.

Por su parte, el Presidente de Apymep, Vicente Peñalver, ha agradecido el respaldo continuado del Ayuntamiento y ha señalado que “este convenio nos permite seguir ofreciendo a las pymes, autónomos y profesionales de Paterna herramientas útiles para mejorar su competitividad, impulsar la formación, favorecer el networking y acompañar a quienes deciden emprender. La colaboración público-privada que mantenemos desde hace años se ha convertido en un motor para fortalecer el tejido empresarial local y responder a las necesidades reales de nuestras empresas”.

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Para finalizar, Sagredo ha puesto en valor la trayectoria de Apymep como entidad de referencia en el municipio y ha destacado que “la estrecha colaboración que mantenemos con la asociación contribuye a seguir construyendo una Paterna más competitiva, innovadora y generadora de empleo y oportunidades para nuestras empresas y profesionales”.