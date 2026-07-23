Torrent refuerza la limpieza viaria este verano con un plan de choque que incorpora más operarios y maquinaria

El Ayuntamiento de Torrent ha puesto en marcha un plan de choque especial para reforzar la limpieza viaria durante los meses de verano, una actuación que contempla la incorporación de más operarios y maquinaria específica para intensificar la retirada de residuos, actuar sobre los vertidos incontrolados y mejorar el mantenimiento de las urbanizaciones y diseminados del municipio.

Desde el pasado mes de junio, el consistorio está desarrollando servicios extraordinarios que incluyen la limpieza de puntos de vertido ilegal con maquinaria pesada, el repaso de las islas de contenedores para evitar el abandono de residuos y el refuerzo de labores habituales como el barrido de jardines o el desbroce de zonas verdes.

El concejal de Medio Ambiente, José Francisco Gozalvo, ha destacado que "durante los meses de verano incrementamos los recursos humanos y materiales para mantener Torrent en las mejores condiciones de limpieza, especialmente en aquellas zonas donde tradicionalmente se producen más vertidos o un mayor uso de los espacios públicos".

Asimismo, ha subrayado que "este plan de choque responde al compromiso del Ayuntamiento con una ciudad más limpia, pero también requiere de la colaboración y el civismo de toda la ciudadanía".

Nueve operarios y un equipo específico contra los vertidos ilegales

En total, el plan contempla ocho servicios extraordinarios, desarrollados por nueve operarios, además del refuerzo de la maquinaria municipal.

Entre las principales novedades destaca la creación de un equipo específico para la retirada de vertidos incontrolados, integrado por una retroexcavadora, un camión y un peón. Próximamente, este dispositivo se ampliará con la incorporación de un camión pulpo, que permitirá aumentar de tres a cinco los servicios semanales de recogida de residuos abandonados de forma ilegal.

En este sentido, Gozalvo ha explicado que "queremos actuar con mayor rapidez allí donde se producen vertidos ilegales y evitar que estos espacios se conviertan en puntos negros permanentes. Con la incorporación del camión pulpo aumentaremos la capacidad de respuesta y mejoraremos la eficacia del servicio".

Además, el Ayuntamiento ha reforzado la limpieza de las islas de contenedores mediante un vehículo específico y dos operarios, con el objetivo de reducir el abandono de residuos en urbanizaciones y diseminados.

El plan también incluye la ampliación de otros servicios extraordinarios, como la brigada de recogida de enseres, las tareas de desbroce en El Vedat y otras zonas verdes, así como el barrido manual de jardines y de solares habilitados como aparcamientos.

Recogida gratuita de muebles y restos de poda

El Ayuntamiento recuerda que el abandono de residuos en la vía pública, en espacios naturales o junto a los contenedores constituye una conducta incívica que puede ser sancionada con multas de hasta 2.000 euros.

Para evitar estos vertidos, el consistorio pone a disposición de la ciudadanía un servicio gratuito de recogida de muebles, enseres y restos de poda.

La recogida se organiza por zonas de residencia y las personas interesadas pueden consultar los días establecidos para cada sector y el lugar de depósito de los residuos voluminosos, con un máximo de seis unidades, y de la poda en la página web de Torrent Tot Net.

Además, Torrent cuenta con dos ecoparques, ubicados en Parc Central y Toll L'Alberca, que permanecen abiertos de lunes a sábado. En estas instalaciones se pueden depositar residuos domésticos que no deben introducirse en los contenedores convencionales, como enseres, escombros, aceite de motor o aparatos eléctricos y electrónicos.

El Ayuntamiento recuerda también que el uso de los ecoparques, junto con la aplicación de la EMTRE, permite obtener un ahorro en la factura del agua.

Educación ambiental puerta a puerta

El plan de choque se completa con una campaña de educación ambiental, mediante la que los educadores del servicio están realizando visitas informativas puerta a puerta en urbanizaciones y diseminados para explicar los servicios gratuitos disponibles y fomentar la correcta gestión de los residuos.

Durante estas visitas también se distribuye material informativo con instrucciones para solicitar la recogida domiciliaria y con recomendaciones sobre cómo depositar correctamente cada tipo de residuo.

Para finalizar, el concejal de Medio Ambiente ha hecho un llamamiento a la implicación ciudadana y ha señalado que "disponemos de servicios gratuitos para facilitar la correcta gestión de los residuos. Mantener Torrent limpio depende del esfuerzo del Ayuntamiento, pero también de la implicación de cada vecino. Con pequeños gestos conseguimos una ciudad más limpia, más saludable y más sostenible para todos".