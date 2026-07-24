Dana
Aldaia prueba sus nuevas compuertas antiinundaciones ante la próxima temporada de lluvias
Policía y Brigada han realizado una prueba nocturna de las nuevas barreras antiinundaciones para asegurar su operatividad ante la próxima temporada de lluvias
El Ayuntamiento de Aldaia llevó a cabo una ‘prueba de compuertas’ la pasada noche con el objetivo de testar las nuevas barreras antiinundaciones adquiridas y calibrar el proceso de montaje de las mismas de cara a la próxima temporada de lluvias.
En el operativo participó la Brigada de Obras Municipal acompañada por la Policía Local. Los operarios desplegaron el dispositivo de ensamblaje de las barreras del mismo modo que en las alertas meteorológicas por precipitaciones intensas. Según explican desde el consistorio, el resultado de la prueba fue “satisfactorio” y se confirmó que este dispositivo “tanto humano como material se encuentra preparado y a punto”.
Estas compuertas forman patrtede un plan de choque impulsado desde el ayuntamiento, que consiste en la instalación de compuertas en el barranco de la Saleta, que actúen como dique. No solo sustituir las que fueron arrancadas por la fuerte avenida de agua el 29 de octubre, sino también colocarlas en otros lugares que a priori pueden ser susceptibles de sufrir los efectos de otro desbordamiento. Además de las compuertas, con una inversión de 300.000 euros, también se ha rebajado el nivel de cota del barranco de La Saleta en su parte central, para que aumente el caudal de agua que pueda contener,y se está actuando sobre el túnel de l'Estació, para rebajar las paredes.
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