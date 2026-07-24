Arrancan las rutas gratuitas A la lluna de Paterna para descubrir la ciudad bajo las estrellas

El Ayuntamiento de Paterna, a través de la Oficina de Turismo, impulsa el ciclo de rutas turísticas gratuitas durante las noches de los viernes de este mes de julio y los tres primeros del mes de agosto.

El objetivo de estos recorridos, denominados A la lluna de Paterna, es poner en valor los monumentos más representativos del municipio, invitando tanto a vecinos como a visitantes a descubrir, de forma alternativa, la historia y la oferta cultural de la ciudad, en un entorno al aire libre lleno de encanto y curiosidades.

En este sentido, la Teniente Alcalde de Garantía Social, Tradiciones, Cultura y Patrimonio, Isabel Segura, ha destacado “la excelente acogida, año tras año, de esta iniciativa cultural, que permite vivir una experiencia única y mágica, descubriendo los rincones y monumentos más emblemáticos de nuestra ciudad y que forman parte de nuestras tradiciones paterneras”.

Las rutas guiadas “A la lluna de Paterna” comienzan este viernes, 24 de julio, y se celebrarán los viernes 31 de julio y 7, 14 y 21 de agosto, a las 22:00 horas. El recorrido contempla la visita del Edificio de La Cordà Pepín Damián, el monumento al tirador/a y el Casino de la Plaza, un edificio que fue el epicentro de la cultura y ocio del municipio desde el siglo pasado.

Visita al interior del Casino en la Plaza del Pueblo con las rutas turísticas 'A la lluna de Paterna' en elel verano pasado / A.P.

Asimismo, la actividad incluye parada en el Hostal, un espacio histórico donde durante cuatro generaciones se mantuvo la tradición del oficio de carretero; visita al Calvario, además de pasar por la explanada del Cohetódromo, finalizando en la Torre, una de las últimas paradas de esta propuesta cultural nocturna.

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Segura ha añadido que, para participar en estas rutas, será necesaria la inscripción previa a través de WhatsApp en el número 607 218 403, por teléfono en el 96 305 31 24 o de forma presencial en la Oficina de Turismo (calle Mayor, 3), de martes a viernes en horario de 9:30 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas, así como los sábados de 9:00 a 14:00 horas.