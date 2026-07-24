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Arrancan las rutas gratuitas A la lluna de Paterna para descubrir la ciudad bajo las estrellas

A partir de este viernes, 24 de julio, las visitas guiadas “A la lluna de Paterna” se celebrarán también los días 31 de julio; 7, 14 y 21 de agosto, a las 22:00 horas, con previa inscripción en la Oficina de Turismo de Paterna

Visita a la Torre con las rutas guiadas gratuitas 'A la lluna de Paterna' el verano pasado.

Visita a la Torre con las rutas guiadas gratuitas 'A la lluna de Paterna' el verano pasado. / A.P.

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Redacción Levante-EMV

Paterna

El Ayuntamiento de Paterna, a través de la Oficina de Turismo, impulsa el ciclo de rutas turísticas gratuitas durante las noches de los viernes de este mes de julio y los tres primeros del mes de agosto.

El objetivo de estos recorridos, denominados A la lluna de Paterna, es poner en valor los monumentos más representativos del municipio, invitando tanto a vecinos como a visitantes a descubrir, de forma alternativa, la historia y la oferta cultural de la ciudad, en un entorno al aire libre lleno de encanto y curiosidades.

En este sentido, la Teniente Alcalde de Garantía Social, Tradiciones, Cultura y Patrimonio, Isabel Segura, ha destacado “la excelente acogida, año tras año, de esta iniciativa cultural, que permite vivir una experiencia única y mágica, descubriendo los rincones y monumentos más emblemáticos de nuestra ciudad y que forman parte de nuestras tradiciones paterneras”.

Las rutas guiadas “A la lluna de Paterna” comienzan este viernes, 24 de julio, y se celebrarán los viernes 31 de julio y 7, 14 y 21 de agosto, a las 22:00 horas. El recorrido contempla la visita del Edificio de La Cordà Pepín Damián, el monumento al tirador/a y el Casino de la Plaza, un edificio que fue el epicentro de la cultura y ocio del municipio desde el siglo pasado.

Visita al interior del Casino en la Plaza del Pueblo con las rutas turísticas 'A la lluna de Paterna' en elel verano pasado

Visita al interior del Casino en la Plaza del Pueblo con las rutas turísticas 'A la lluna de Paterna' en elel verano pasado / A.P.

Asimismo, la actividad incluye parada en el Hostal, un espacio histórico donde durante cuatro generaciones se mantuvo la tradición del oficio de carretero; visita al Calvario, además de pasar por la explanada del Cohetódromo, finalizando en la Torre, una de las últimas paradas de esta propuesta cultural nocturna.

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Segura ha añadido que, para participar en estas rutas, será necesaria la inscripción previa a través de WhatsApp en el número 607 218 403, por teléfono en el 96 305 31 24 o de forma presencial en la Oficina de Turismo (calle Mayor, 3), de martes a viernes en horario de 9:30 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas, así como los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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