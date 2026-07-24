Benetússer reforzará el drenaje del Barri de l’Estació para reducir el riesgo de inundaciones

El Ayuntamiento de Benetússer ha recibido la aprobación de una nueva memoria de reconstrucción que permitirá avanzar en la reurbanización integral del Barri de l’Estació, una de las zonas más afectadas por la dana de 2024. Se trata de uno de los dos proyectos previstos para renovar completamente este barrio y mejorar sus infraestructuras urbanas.

Uno de los ejes principales de la actuación será el refuerzo del drenaje urbano, con el objetivo de mejorar la evacuación del agua de lluvia y reducir el riesgo de inundaciones durante episodios de precipitaciones intensas. Para ello, se optimizará la red de recogida de aguas pluviales y, cuando sea técnicamente viable, se realizarán conexiones puntuales con la red de acequias existente para facilitar aliviaderos y aumentar la capacidad de respuesta del entorno ante futuros temporales.

Más de 12.700 metros cuadrados

La intervención abarcará una superficie de 12.765 metros cuadrados e incluirá las calles Juan Bautista Company, Doctor Fleming, Furs, Jaume I El Conquistador, Muelle de la Estación, Murta, Nou d’Octubre, Pintor Ribera y Pintor Sorolla, además de la Plaza del Rajolar y la Plaza 9 d’Octubre.

Durante la DANA, el agua llegó a alcanzar hasta 1,5 metros de altura en algunos puntos de este barrio, provocando importantes daños en calzadas, aceras, pasos de peatones, señalización, mobiliario urbano, alumbrado público y redes subterráneas. Además, el arrastre de barro y restos vegetales redujo la capacidad de imbornales y conducciones, afectando al drenaje y al funcionamiento de los servicios urbanos.

Actuación integral

La memoria aprobada contempla una actuación integral que va más allá de la reparación de los desperfectos ocasionados por la riada. Las obras incluirán la renovación de calzadas y aceras, la reparación de pavimentos deteriorados, la adecuación de pasos de peatones y vados, así como la creación de itinerarios peatonales más seguros, continuos y accesibles.

Asimismo, el proyecto pretende mejorar la movilidad diaria de los vecinos mediante la ampliación de aceras allí donde sea posible y la reorganización de elementos como señales, alcorques y mobiliario urbano para facilitar el tránsito de peatones, personas mayores, familias con carritos infantiles y personas con movilidad reducida. También se reforzará la señalización horizontal y vertical para incrementar la seguridad vial.

Renovación de la red de agua potable

Entre las actuaciones previstas figura también la renovación de la red de agua potable, sustituyendo antiguas conducciones de fibrocemento por otras más modernas y seguras. Del mismo modo, se reparará la red de saneamiento, actuando sobre pozos, imbornales, arquetas y registros dañados por la inundación.

El proyecto contempla además la renovación del alumbrado público, que en algunos puntos tuvo que ser sustituido provisionalmente por tendidos aéreos tras la DANA. La actuación devolverá la red a una configuración definitiva, mejorando la seguridad, la visibilidad y la imagen urbana del barrio.

Más de tres millones de euros

También se renovarán papeleras, bancos, bolardos y otros elementos de mobiliario urbano, además de actuar sobre alcorques y zonas ajardinadas para ordenar mejor el espacio público y mejorar la calidad del entorno.

La actuación cuenta con un coste máximo de 3.185.559 euros y forma parte de los proyectos de reconstrucción impulsados por el Ayuntamiento de Benetússer con financiación del Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.