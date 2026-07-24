Catarroja obtiene una subvención de la Diputación de València para investigar y recuperar la memoria del republicanismo blasquista

La ayuda, concedida dentro de la convocatoria de subvenciones de Memoria Democrática de la Diputación, contribuirá a la financiación de un proyecto que el Ayuntamiento ya está desarrollando y que tiene como principal objetivo recuperar, documentar y difundir una parte fundamental de la historia contemporánea de Catarroja.

La investigación, dirigida por el historiador y arqueólogo Tono Vizcaíno, toma como punto de partida la bandera republicana blasquista de 1933, restaurada recientemente por el Ayuntamiento después de ser cedida temporalmente por la familia que la había conservado durante décadas. Sin embargo, el proyecto va mucho más allá de esta pieza excepcional y pretende reconstruir la historia de la Casa de la Democracia, recuperar testigos orales, localizar documentación inédita y estudiar el papel que ejerció el republicanismo blasquista en la vida social, cultural y política de Catarroja durante el primer tercio del siglo XX.

Bandera blasquista en Catarroja. / A.C.

El trabajo combinará la investigación en archivos con entrevistas a testigos y familias, así como el estudio de fotografías, correspondencia y otros elementos patrimoniales que permitirán conformar un nuevo fondo documental sobre esta etapa de la historia local. El resultado final será una publicación que integrará la investigación histórica con los testigos recogidos durante el trabajo de campo.

Reconocimiento merecido

El regidor de Regeneración Democrática, Martí Raga, ha destacado que «esta subvención supone un reconocimiento a un proyecto riguroso que nos permitirá recuperar una parte de la historia de Catarroja que había quedado dispersa entre documentos, fotografías y la memoria de muchas familias del pueblo».

Raga ha señalado que «la bandera republicana blasquista es una pieza patrimonial extraordinaria, pero su verdadero valor está en la historia que representa. Con esta investigación queremos preservar este legado y ponerlo al alcance de toda la ciudadanía desde el rigor histórico y la voluntad de conservar nuestro patrimonio».

Este proyecto se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento de Catarroja con la recuperación, conservación y difusión del patrimonio histórico local y de la memoria democrática, impulsando iniciativas que permiten conocer mejor la historia del municipio y preservarla para las generaciones futuras.