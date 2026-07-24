El inspector jefe Alejandro Chicoy, nuevo jefe de la comisaría de Policía Nacional de Mislata

El inspector jefe de la Policía Nacional Alejandro Chicoy Labastida ha tomado posesión esta mañana de viernes, 24 de julio, de su cargo como jefe de la Comisaría Local de Mislata, en un acto en el que ha estado arropado por el comisario jefe provincial de Valencia, Carlos Holgado Pascual, por el subdelegado del Gobierno, José Rodríguez Jurado; y por el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa.

Holgado le ha hecho entrega al jefe de la comisaría de Policía Nacional de Mislata del bastón de mando "como símbolo de autoridad y dignidad del cargo", han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia.

Chicoy (dcha.), ya con el bastón de mando, recibe un aplauso del jefe provincial, el comisario Carlos Holgado, del subdelegado del Gobierno, José Rodríguez, y del alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa. / Germán Caballero

Segundo nombramiento en mes y medio

Al acto, celebrado en el Centro Sociocultural La Fábrica del citado municipio de l'Horta, han asistido numerosas personas que han querido celebrar con Chicoy su designación efectiva como más responsables del Cuerpo policial en Mislata.

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Hace apenas exactamente mes y medio, fue el inspector jefe César Hidalgo quien tomó posesión como jefe de la comisaría de Paterna en un acto que, en ese caso, estuvo presidido por el jefe superior de Policía, Carlos Gajero.