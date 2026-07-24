La basura se acumula en el polígono del Mediterráneo en plena ola de calor tras ocho días sin ser recogida

El polígono del Mediterráneo entre los términos de Albuixech y Massalfassar está lleno de basura en plena ola de calor. Las bolsas de residuo urbano rebosan los contenedores tras más de una semana sin que actúe el servicio de recogida de basura. En lugar de retirar la basura todos los días tal y como está estipulado por contrato, los empresarios del área industrial vienen sufriendo retrasos hasta tal punto que en los últimos quince días solo han venido a recoger los residuos en dos ocasiones.

Una actitud que tiene un trasfondo. El servicio de recogida de basura está gestionado por la Mancomunitat de l'Horta Nord, que hace unos meses se topó con una sentencia judicial que obligaba a rescindir el contrato con la actual empresa, Tetma y traspasarlo a la anterior, Agricultores de la Vega, al reconocer irregularidades en la valoración de las ofertas durante el proceso de adjudicación.

Basura acumulada en el polígono del Mediterráneo. / L-EMV

Este traspaso que aún no se ha producido está afectando el servicio y llevando al extremo a los trabajadores del polígono del Mediterráneo que tienen que soportar malos olores, y plagas debido a la acumulación de basura con temperaturas que superan los 35 grados. Así lo denuncia la asociación de empresarios del polígono del Mediterráneo, Aupim, a través de su gerente Ana Pardo: "Cada empresario paga 1.314 euros anuales por cada parcela de 1.000 m, para que le recojan diariamente la basura, y llevamos una semana que no ha venido nadie. La última vez fue el miércoles 15, y la situación ya es insostenible porque es todo residuo orgánico que con este calor genera malos olores y proliferación de plagas", explica.

Pardo asegura que ha presentado un escrito de queja a la Mancomunitat de l'Horta Nord que gestiona el servicio "pero no he obtenido respuesta". Sí pudo hablar con Tetma, la empresa "y me contaron que estaban en proceso de traspaso y que probablemente sea una huelga encubierta de los trabajadores antes esta nueva situación".

Basura en el polígono del Mediterráneo. / L-EMV

La realidad es que las bolsas de basura rebosan los contenedores e inunda las calles. "El dueño del restaurante ha llegado a cargar las bolsas de basura en su furgoneta buscando contenedores por la zona que estén vacíos. No podemos continuar así. Llevamos arrastrando retrasos de tres-cuatro días desde antes de San Juan, pero lo de estas dos últimas semanas no se puede tolerar".

Mancomunitat: "Hemos exigido un plan de choque a la empresa"

La Mancomunitat de l'Horta Nord ha asegurado a Levante-EMV que están fiscalizando a la actual empresa, Tetma, que hará efectivo el traspaso el 1 de octubre a Agricultores de la Vega, son conscientes de las deficiencias en la recogida de basuras, sobre todo en los polígonos mancomunados y no descartan imponer sanciones si fuera necesario.

Según la Mancomunitat, ante la situación "absolutamente inaceptable" provocada por los reiterados retrasos en la recogida de residuos y la consiguiente acumulación de basura en los contenedores, tras recibir las alertas trasladadas por los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados, "exigimos de manera inmediata una reunión urgente con la empresa adjudicataria para que ofreciera explicaciones claras y asumiera sus obligaciones".

Residuos en el polígono del Mediterráneo. / L-EMV

En dicha reunión, la Mancomunitat requirió a la empresa la puesta en marcha, "sin más demoras ni excusas", de un plan extraordinario de choque "que garantice el restablecimiento completo del servicio y la eliminación inmediata de todos los puntos de acumulación existentes".

Durante la última semana se ha constatado, por parte de la entidad comarcal, la incorporación de medios materiales y turnos adicionales, especialmente para atender la grave situación existente en los polígonos industriales. "No obstante, estas medidas continúan siendo insuficientes para recuperar la normalidad del servicio, debido al retraso acumulado durante varios días y al incremento estacional de población en los tres núcleos urbanos de playa de los municipios integrados en la entidad", apuntan.

Seguimiento exhaustivo

Es por todo ello, que la Mancomunitat "está efectuando un seguimiento exhaustivo y permanente de cada equipo, cada ruta y cada turno de trabajo. No se aceptará que las deficiencias organizativas o la falta de previsión de la empresa recaigan sobre los municipios ni sobre la ciudadanía, que tiene derecho a recibir un servicio público eficaz, continuo y en condiciones adecuadas de salubridad".

La empresa debe adoptar de inmediato todas las medidas necesarias para normalizar el servicio. De no producirse una respuesta rápida, efectiva y plenamente satisfactoria, la Mancomunitat ejercerá con firmeza todas las facultades que le correspondan y exigirá, en su caso, la aplicación de penalidades, la reparación de los daños y perjuicios ocasionados y cuantas responsabilidades contractuales o legales procedan.

La defensa de la salud pública, la limpieza de nuestros municipios y los intereses de la ciudadanía constituye una prioridad irrenunciable. La Mancomunitat no permitirá que esta situación se prolongue ni que vuelva a repetirse", concluyen.