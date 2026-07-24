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Reconstrucción

Paiporta celebra una jornada participativa sobre el nuevo Pont Vell tras la dana

El encuentro tendrá lugar el 28 de julio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y servirá para dar a conocer los detalles de las obras y resolver las dudas de los vecinos

Vista aérea del Pont Vell de Paiporta.

Vista aérea del Pont Vell de Paiporta. / A. Paiporta

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Laura Florentino

Laura Florentino

Paiporta

El Ayuntamiento de Paiporta ha organizado una jornada participativa abierta a la ciudadanía para explicar el proyecto del nuevo Pont Vell, una de las actuaciones de reconstrucción más importantes que afrontará el municipio tras la dana de 2024.

La sesión se celebrará el martes 28 de julio, a las 18.30 horas, en el Salón de Plenos de la casa consistorial y contará con la participación del director de las obras, Ignacio González Rodríguez, quien expondrá los principales detalles del proyecto y responderá a las preguntas de los asistentes.

Una vez finalizadas las fiestas locales, está previsto el inicio de las obras, que contemplan la demolición del actual Pont Vell y la construcción de un nuevo puente en el mismo emplazamiento. La nueva infraestructura permitirá aumentar la capacidad hidráulica del barranco, mejorar la seguridad frente a episodios de lluvias intensas y ofrecer una conexión más moderna y adaptada a las necesidades actuales del municipio.

Dudas y aportaciones de la población

Durante la jornada se explicará el desarrollo previsto de los trabajos, así como las mejoras que incorporará el nuevo puente en materia de funcionalidad, seguridad y comportamiento frente a inundaciones. Además, el ayuntamiento pretende crear un espacio de participación para que los vecinos puedan plantear sus dudas y realizar aportaciones sobre una actuación considerada clave dentro del proceso de reconstrucción.

El concejal de Reconstrucción y Movilidad, Alejandro Sánchez, ha destacado la importancia de explicar a la ciudadanía "una actuación de tanta complejidad y trascendencia para el futuro de Paiporta. Queremos que el vecindario conozca cómo se desarrollarán los trabajos y qué medidas adoptaremos para reducir las posibles afecciones en el día a día de la ciudadanía".

Por su parte, la alcaldesa accidental y concejala de Reconstrucción, Marian Val, ha remarcado que "la reconstrucción no consiste únicamente en ejecutar obras, sino también en informar, escuchar y contar con la ciudadanía durante todo el proceso".

Vista lateral del Pont Vell de Paiporta.

Vista lateral del Pont Vell de Paiporta. / A. Paiporta

"Infraestructura más segura y preparada"

En este sentido, ha añadido que "el nuevo Pont Vell será una infraestructura más segura y preparada, pero también una oportunidad para transformar el entorno del barranco y mejorar los espacios de convivencia del municipio"

El alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar, ha subrayado que esta actuación "supone un paso fundamental para avanzar hacia una Paiporta más preparada ante los retos del futuro".

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Asimismo, ha concluido que "estamos hablando de una infraestructura que durante más de cien años ha formado parte del municipio y que ahora dará paso a un puente adaptado a las necesidades actuales, con mayores garantías de seguridad y capacidad frente a posibles episodios de inundación".

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