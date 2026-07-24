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Paralizado el vertido de aguas fecales de la Pobla de Farnals tras una solución provisional

La reparación completa del colector de saneamiento, técnicamente compleja, está prevista para la noche del próximo lunes, recuperando la operatividad de la infraestructura

Vertido de aguas fecales en las playas de El Puig y la Pobla de Farnals.

Vertido de aguas fecales en las playas de El Puig y la Pobla de Farnals. / Daniel Tortajada

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Laura Florentino

Laura Florentino

El Puig

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR) ha logrado contener el vertido provocado por la avería del colector de saneamiento de 800 milímetros de diámetro situado en el término municipal de la Pobla de Farnals, una incidencia que obligó esta semana al cierre preventivo de varias playas de la Pobla de Farnals y El Puig de Santa Maria.

Según ha informado la entidad a este diario, ya se ha ejecutado una "solución provisional" que permite mantener el funcionamiento del sistema y ha conseguido "detener la salida de aguas residuales al entorno", mientras se prepara la reparación definitiva de la infraestructura.

Para hacer frente a la avería, la EPSAR movilizó un importante dispositivo de emergencia integrado por 25 operarios de Global Omnium, además de dos retroexcavadoras, dos camiones cuba, dos dumpers y dos equipos de bombeo y aspiración, que han trabajado de forma ininterrumpida desde que se detectó la incidencia.

Vertido contenido

Gracias a esta actuación de emergencia, el vertido ha quedado contenido, garantizando el funcionamiento del colector hasta que pueda ejecutarse la intervención definitiva.

Reparación completa para el lunes

La reparación completa está prevista para la noche del próximo lunes, cuando se sustituirá el elemento dañado en una actuación que la EPSAR califica de técnicamente compleja y que permitirá recuperar plenamente la operatividad de la infraestructura.

Durante toda la intervención ha sido necesaria la coordinación entre la EPSAR, la Acequia Real de Moncada, los ayuntamientos de La Pobla de Farnals y El Puig de Santa Maria, la Demarcación de Costas en Valencia, la Demarcación de Carreteras del Estado y la empresa SOCOTEC, encargada de la supervisión de las obras.

Mientras tanto, la EPSAR asegura que mantendrá un seguimiento permanente de la situación y continuará trabajando junto al resto de administraciones implicadas hasta completar la reparación del colector y lograr la plena normalización de la infraestructura y del entorno afectado.

Noticias relacionadas y más

Esta evolución llega después de que las analíticas del agua permitieran este viernes la reapertura de la playa de la Pobla de Farnals, donde ya vuelve a ondear la bandera verde. En El Puig, la playa de Puig-Val también ha recuperado la normalidad, mientras que Medicalia permanece todavía cerrada al baño a la espera de nuevos análisis que confirmen la recuperación de la calidad del agua.

Una de las playas cerradas por un vertido de aguas fecales en el Puig y la Pobla de Farnals.

Una de las playas cerradas por un vertido de aguas fecales en el Puig y la Pobla de Farnals. / Daniel Tortajada

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