Torrent rinde homenaje a 42 festeros fallecidos en un emotivo acto «In Memoriam»

La Sala Cívica del Antic Mercat acogió este jueves el acto «In Memoriam», un emotivo homenaje organizado por la Federación de Moros y Cristianos de Torrent para recordar a 42 festeros y festeras fallecidos que, desde los inicios de la celebración, contribuyeron con su esfuerzo, ilusión y compromiso a construir y engrandecer una de las principales señas de identidad de la ciudad.

La sala se llenó por completo de familiares, amigos, integrantes de las comparsas y filàs y representantes de la sociedad torrentina, que compartieron una ceremonia marcada por el respeto, la emoción y el agradecimiento hacia quienes dejaron una huella imborrable en la historia de la fiesta.

El acto contó con la asistencia de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, el presidente de la Federación de Moros y Cristianos de Torrent, Xavi Santamaría,la concejala de Fiestas, María Fernández, miembros del equipo de gobierno y de la Corporación Municipal.

Mujer de Diego Herreros (Filà Contrabandistes), fallecido antes de las fiestas de 2025. / A.T.

También estuvieron presentes el capitán moro, Benjamín Sancho, de la comparsa Piratas Berberiscos; la capitana cristiana, Inmaculada Vallejo, de la Filà Orde de Santa Maria de Montesa; la alférez mora, Amparo Planells, de la comparsa Buadin’ss; y la alférez cristiana, María Ros, de la Filà Els Forquers, junto a antiguos cargos festeros desde 1987, presidentes, representantes y miembros de las diferentes comparsas y filàs.

El homenaje reunió igualmente, al presidente de la Unión Musical de Torrent, José Plaza Delgado; músicos y representantes de la Unió Musical; así como a representantes del Cercle Catòlic, la Junta Central de Hermandades de Semana Santa, miembros de la Junta Local Fallera, representantes de comisiones falleras, la Asociación Española Contra el Cáncer, la Fundación Caixa Rural Torrent y Caixa Popular, además de numerosos vecinos y familiares de las personas homenajeadas.

Una ceremonia para dar las gracias

El presidente de la Federación, Xavi Santamaría, fue el encargado de abrir el acto y dar la bienvenida a los asistentes. En su intervención explicó que el encuentro no pretendía centrarse únicamente en la ausencia, sino convertir el recuerdo en gratitud y reconocimiento hacia todas las personas que dedicaron una parte de sus vidas a las comparsas, las filàs y la propia Federación

Santamaría señaló que “esta tarde no nos hemos reunido para hablar de la ausencia, sino para darles las gracias y recordar a quienes dedicaron una parte de su vida a engrandecer sus comparsas, sus filàs y la Federación de Moros y Cristianos de Torrent”.

In memoriam. / A.T.

El presidente añadió que “la grandeza de una fiesta no se mide solo por lo que lucen sus calles, sino también por todas aquellas personas que, con su trabajo silencioso, su generosidad y su dedicación desinteresada, la han hecho posible a lo largo de los años”.

Tras sus palabras intervino la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, quien resumió el sentido de la ceremonia en tres conceptos: memoria, identidad y sentimiento.

Folgado destacó que “hablamos de la memoria de las personas que han formado parte de nuestra fiesta; de la identidad que nos han dado, porque la han construido y consolidado a lo largo de casi cuatro décadas; y del sentimiento que permanece, porque nunca podremos olvidar todo lo que hicieron por ella”.

La alcaldesa vinculó también el homenaje con la conmemoración del 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I y con el mensaje de amar y proteger a las personas y al pueblo.

“’Amar i protegir totes les persones i el poble’. Amar y proteger, ese mandato que Jaume I dejó en su testamento a sus herederos el 20 de julio de 1276, cobra hoy todo su sentido: amar a quienes dedicaron su vida a esta fiesta y proteger su recuerdo en el pueblo, en nuestra memoria, en nuestro sentimiento y en la identidad que compartimos como torrentinos”, afirmó Folgado, quien pidió un aplauso para las 42 personas homenajeadas y para todas aquellas que cada festero conserva en su corazón.

Imágenes, narración y música en directo

Después de las intervenciones comenzó el recorrido audiovisual con la proyección de las imágenes de los 42 festeros y festeras homenajeados, recopiladas por la Federación gracias a la colaboración de familiares y todas las comparsas y filàs de Torrent.

Las fotografías fueron sucediéndose acompañadas por la interpretación en directo por los músicos de la Unió Musical de Torrent, bajo la dirección de Bernardo Mora, y por las voces de cuatro narradores y narradoras pertenecientes a distintas comparsas y filàs.

El president de la Federació de Moros i Cristians de Torrent, Xavi Santamaría y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, / A.T.

Las intervenciones, intercaladas entre las piezas musicales y las imágenes, dieron voz al recuerdo, al agradecimiento y al sentimiento compartido por toda la familia festera.

El programa musical estuvo compuesto por nueve interpretaciones vinculadas a diferentes momentos del relato: el tiempo, la conquista, el paso del hecho histórico a la fiesta, Torrent y su celebración, la memoria, la música, la continuidad y el homenaje final.

El repertorio se abrió con «Nimrod» y continuó, por este orden, con la marcha mora «Madinat», en el bloque dedicado al tiempo; «La misión», para representar la conquista; la marcha cristiana «Dawiyya», en el paso del hecho histórico a la fiesta; la marcha mora «Al-faqih», dedicada a Torrent y su fiesta; «Cinema Paradiso», en el apartado de la memoria; la marcha cristiana «Cavallers Hospitalaris», como expresión de la música; la marcha mora «Amira», vinculada a la continuidad; y, como cierre del homenaje, el pasodoble festero «Roca ManDiego».

Antes de esta última interpretación, los miembros de la Filà Contrabandistes realizaron un reconocimiento especial a los familiares de Diego Herreros Moreno, fundador de Contrabandistas, presidente de la comparsa, jefe de escuadra y Capitán en 2005. La obra interpretada nació precisamente del afecto y del recuerdo hacia quien fue uno de los grandes referentes de esta filá.

Un legado que continúa en las nuevas generaciones

El acto recordó a las personas que abrieron Kábilas y sedes, prepararon actos, buscaron músicos, cosieron trajes, asumieron responsabilidades y acompañaron a los más pequeños en sus primeros pasos festeros. Personas cuyo trabajo no siempre quedó reflejado en las fotografías, pero sin las cuales no podría entenderse la evolución de los Moros y Cristianos de Torrent.

El homenaje y reconocimiento puso también el acento en la continuidad de ese legado a través de los niños y jóvenes que se incorporan a las comparsas y filàs. Cada nueva generación recibe una fiesta construida sobre las huellas de quienes la hicieron crecer y asume la responsabilidad de conservarla, enriquecerla y transmitirla.

El primer «In Memoriam» nace con la voluntad de convertirse en un acto permanente de recuerdo y reconocimiento, un espacio de encuentro para familiares, amigos y festeros en el que mantener viva la memoria de quienes ya no están físicamente, pero continúan formando parte de la historia y del alma de los Moros y Cristianos de Torrent.

Como expresó la alcaldesa durante la ceremonia, “hay personas que dejan de caminar físicamente a nuestro lado para comenzar a caminar dentro de nosotros”. Un mensaje que resume el espíritu de un homenaje en el que Torrent no guardó únicamente silencio por quienes se marcharon, sino que les dedicó toda una tarde de música, memoria y gratitud.