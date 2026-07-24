Xirivella reclama 6,3 millones más para construir un colegio preparado frente a las inundaciones

El gobierno municipal de Xirivella lleva al próximo pleno la aprobación de la solicitud de modificación de la delegación de competencias concedida por la Generalitat para la construcción del nuevo CEIP Gregori Mayans i Ciscar. El objetivo es adecuar la financiación de la actuación a la realidad actual de los costes de construcción y a las nuevas necesidades técnicas incorporadas al proyecto, especialmente tras los episodios de inundaciones sufridos en l’Horta Sud. Este trámite forma parte del trabajo técnico y administrativo que ambas administraciones vienen desarrollando de manera coordinada para hacer realidad una de las principales inversiones educativas previstas en Xirivella."

La propuesta contempla solicitar a la Conselleria de Educación un incremento de la financiación de 6.326.554,64 euros, lo que permitirá­ ejecutar una actuación cuyo presupuesto total asciende a 13.378.746,22 euros, incluyendo las obras y los honorarios técnicos. La delegación inicial aprobada por la Generalitat en 2020 estaba dotada con 7.052.191,58 euros.

El nuevo proyecto de ejecución, redactado por el estudio Tomás Llavador Arquitectos e Ingenieros, prevé la demolición del actual centro y la construcción de un edificio completamente nuevo de casi 6.000 metros cuadrados, adaptado a las necesidades educativas actuales y a los criterios más exigentes de seguridad, accesibilidad y eficiencia energética.

Recreación de el nuevo IES Gregori Mayans. / A.X.

Con la aprobación de este acuerdo plenario, el Ayuntamiento remitirá a la Conselleria de Educación el proyecto actualizado y solicitará formalmente la modificación de la delegación de competencias para poder licitar las obras una vez se confirme la financiación necesaria. La propuesta se ampara en la normativa autonómica que permite revisar las delegaciones cuando el presupuesto inicial resulta insuficiente debido al incremento de los precios de mercado en la construcción.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de medidas especí­ficas frente al riesgo de inundaciones. El diseño contempla la elevación de la planta baja, la creación de espacios seguros de evacuación en altura, un sistema de laminación de aguas mediante un semisótano y diversas actuaciones destinadas a mejorar la protección del alumnado y del personal docente ante episodios meteorológicos extremos.

La alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, ha destacado que el nuevo CEIP Gregori Mayans “es una infraestructura imprescindible y una reivindicación histórica de toda la comunidad educativa. Estamos hablando de garantizar que nuestros niños y niñas puedan estudiar en unas instalaciones modernas, seguras y preparadas para los retos del futuro”.

Bartual ha subrayado que el Ayuntamiento “ha hecho su trabajo, actualizando el proyecto y adaptándolo a la nueva realidad económica y técnica. Ahora pedimos a la Generalitat que garantice la financiación necesaria para que esta actuación pueda hacerse realidad sin que suponga una carga para las arcas municipales”. “Desde el primer momento existe una total colaboración entre ambas administraciones y compartimos el mismo objetivo: que el nuevo CEIP Gregori Mayanssea una realidad lo antes posible", ha señalado Bartual.

Instalación de aulas provisionales

De forma paralela a la tramitación administrativa necesaria para hacer realidad el nuevo CEIP Gregori Mayans, el Ayuntamiento de Xirivella ya está trabajando en la adecuación de los espacios que albergarán temporalmente las aulas prefabricadas mientras se lleva a cabo el derribo del actual edificio y la construcción del nuevo centro educativo.

En concreto, las instalaciones provisionales se ubicarán en el antiguo patio de l'Escoleta y en el aparcamiento contiguo, junto al Centro de Salud y la EPA Enric Valor. Durante los próximos meses se ejecutarán las actuaciones necesarias para dotar estos terrenos de todos los servicios básicos, incluyendo la conexión a la red de alcantarillado, suministro de agua potable, electricidad, telecomunicaciones y datos, garantizando así­ el normal desarrollo de la actividad docente durante el periodo de obras.

Nuevo CEIP Gregori Mayans. / A.X.

Según la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, “estamos avanzando de manera simultánea en todos los procedimientos para que la construcción del nuevo Gregori Mayans pueda desarrollarse con las máximas garantías y con la menor afección posible para el alumnado y las familias”.

Bartual ha destacado que la instalación de las aulas provisionales “es un paso imprescindible para poder iniciar una obra tan importante para Xirivella y demuestra que el ayuntamiento está trabajando con previsión para que el proyecto no sufra retrasos innecesarios”.

Una vez finalice su uso educativo temporal, la adecuación realizada permitirá que este espacio pueda destinarse también a la celebración de actividades y eventos socioculturales, ampliando las posibilidades de uso de esta zona para la ciudadanía.

Transformación urbana resiliente

La alcaldesa ha recordado además que la construcción del nuevo colegio forma parte de la estrategia de transformación urbana y resiliencia que está impulsando el municipio tras la dana de 2024. En este sentido, el ayuntamiento ya trabaja en otros proyectos estratégicos, como el futuro auditorio-refugio municipal, una infraestructura concebida tanto para uso cultural como para dar respuesta a situaciones de emergencia, incluida en la Agenda Urbana de Reconstrucción de Xirivella.

“El nuevo Gregori Mayans comparte la misma filosofí­a que estamos aplicando al conjunto de las inversiones estratégicas de la ciudad: infraestructuras más seguras, sostenibles, resilientes y pensadas para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, ha añadido.

La actuación mantiene la ubicación histórica del centro educativo en el corazón de Xirivella, una decisión que garantiza la proximidad al alumnado y preserva el papel del colegio como uno de los principales referentes educativos del municipio.