Un incendio en Manises próximo a las viviendas y el hospital moviliza medios terrestres y aéreos

Un incendio en el cauce del río Turia a su paso por Manises ha movilizado a varias dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de València y de Emergències de la Generalitat. Por motivos que aún se desconocen, en estos momentos está ardiendo vegetación del cauce a la altura del Hospital de Manises y de varias viviendas de alrededor, lo que ha obligado a cortar la carretera entre el municipio y Quart de Poblet.

Incendio en Manises. / L-EMV

Así, el Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso del incendio y ha movilizado dos unidades de bomberos forestales. Por parte del consorcio se han desplazado hasta la zona dos autobombas y tres dotaciones del cuerpo, además de dos medios áreos y dos brigadas forestales. Por parte de la Generalitat se ha enviado dos agentes medioambientales y una unidad de prevención de incendios, todos trabajando sobre el terreno para controlar y extinguir cuanto antes el fuego.

Incendio en Manises. / L-EMV

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