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Un incendio en Manises próximo a las viviendas y el hospital moviliza medios terrestres y aéreos

La carretera entre Manises y Quart de Poblet se ha cortado para evitar el paso de vehículos mientras los bomberos trabajan en su extinción

Una de las imágenes del incendio de Manises en el cauce del río Turia.

Una de las imágenes del incendio de Manises en el cauce del río Turia. / L-EMV

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Teresa Andreu

València

Un incendio en el cauce del río Turia a su paso por Manises ha movilizado a varias dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de València y de Emergències de la Generalitat. Por motivos que aún se desconocen, en estos momentos está ardiendo vegetación del cauce a la altura del Hospital de Manises y de varias viviendas de alrededor, lo que ha obligado a cortar la carretera entre el municipio y Quart de Poblet.

Incendio en Manises.

Incendio en Manises. / L-EMV

Así, el Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso del incendio y ha movilizado dos unidades de bomberos forestales. Por parte del consorcio se han desplazado hasta la zona dos autobombas y tres dotaciones del cuerpo, además de dos medios áreos y dos brigadas forestales. Por parte de la Generalitat se ha enviado dos agentes medioambientales y una unidad de prevención de incendios, todos trabajando sobre el terreno para controlar y extinguir cuanto antes el fuego.

Incendio en Manises.

Incendio en Manises. / L-EMV

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