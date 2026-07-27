El Ayuntamiento de Alfafar incorpora a dos personas gracias a los programas Emcorp y Emdona de Labora

El Ayuntamiento de Alfafar incorpora a dos nuevas profesionales a la plantilla municipal gracias a los programas EMCORP JOVEN 2026 y EMDONA 2026, impulsados por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, dentro de su compromiso con el fomento del empleo y la generación de oportunidades laborales para la ciudadanía.

Para el desarrollo de ambos programas, el consistorio ha recibido una subvención total de 58.502,28 euros, destinada a la contratación de dos personas durante 10 meses y medio a jornada completa.

A través del programa EMCORP JOVEN 2026 se incorpora una persona menor de 30 años para desempeñar funciones como técnico/a de Integración Social, mientras que mediante el programa EMDONA 2026 se incorpora una profesional especializada en realización de proyectos audiovisuales. Estas incorporaciones permitirán reforzar áreas estratégicas del Ayuntamiento al tiempo que ofrecerán una experiencia laboral que mejora la empleabilidad de las personas participantes.

La concejala de ADL, Empleo y Formación, Noelia Moreno Luján, destaca que estos programas son una herramienta fundamental para seguir creando oportunidades laborales y facilitar que las personas adquieran experiencia profesional en un entorno real de trabajo: «Desde el Ayuntamiento continuamos apostando por iniciativas que no solo mejoran la empleabilidad, sino que también repercuten de forma positiva en la calidad de los servicios que prestamos a la ciudadanía», explica.

Incorporación a través de Emdona 2026. / A.A.

Moreno subraya además que la colaboración entre administraciones es esencial para desarrollar políticas activas de empleo eficaces: «Gracias a programas como EMCORP y EMDONA podemos ofrecer nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan y, al mismo tiempo, incorporar talento y perfiles profesionales que enriquecen el trabajo diario del Ayuntamiento».

La selección de las personas participantes ha sido realizada por LABORA, que ha gestionado el proceso y remitido las candidaturas al Ayuntamiento para proceder a su contratación.

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Con estas nuevas incorporaciones, el Ayuntamiento de Alfafar reafirma su compromiso con las políticas activas de empleo y con la colaboración institucional para seguir impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo profesional de las personas, fortalezcan los servicios públicos y favorezcan el crecimiento social y económico del municipio.