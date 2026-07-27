Compromís elige a Lluís Mi Campos como candidato a la alcaldía de Quart de Poblet en 2027

Compromís ya tiene candidato a la alcaldía de Quart de Poblet para las elecciones municipales de 2027. La asamblea local de la coalición ha ratificado este pasado sábado, 25 de julio, por unanimidad la candidatura encabezada por Lluís Mi Campos, quien asumirá el reto de conseguir “el mejor resultado de la historia de Compromís en Quart de Poblet”. Campos actualmente es concejal y forma parte del equipo de gobierno de coalición con el PSPV.

La propuesta de candidatura, impulsada por la Comisión Electoral, sitúa en los tres primeros puestos de la candidatura a Lluís Mi Campos, Gabi Carretero y Rafa Coll. El resto de la lista se irá configurando durante los próximos meses mediante un proceso de apertura a personas independientes y representantes de diferentes ámbitos de la sociedad local.

Lluís Mi Campos, nuevo candidato a la alcaldía de Quart de Poblet. / Compromís Quart de Poblet.

La elección supone el inicio de una nueva etapa para la coalición después de que la actual portavoz municipal, Rosa María García, comunicara su decisión de no volver a presentarse como candidata a la alcaldía. García continuará al frente del grupo municipal hasta que concluya la legislatura y mantendrá un papel relevante dentro del proyecto político.

“Rosa María ha sido fundamental para que Compromís sea hoy una fuerza imprescindible en Quart de Poblet. Su trabajo, dedicación y compromiso han consolidado un proyecto colectivo que ahora afronta una nueva etapa con la misma vocación de servicio al pueblo”, ha señalado Campos.

Una candidatura abierta a la sociedad civil

Además de ratificar al candidato, la asamblea ha aprobado la estrategia política y electoral que seguirá la formación hasta los comicios municipales. El objetivo pasa por ampliar la base social de Compromís y convertir la candidatura en un espacio de encuentro para votantes progresistas, valencianistas y partidarios de una gestión municipal basada en la proximidad y la transparencia.

“Queremos que Compromís sea el punto de encuentro de una nueva mayoría progresista que trabaje para resolver los problemas de las personas. Nuestro objetivo es sumar, escuchar y construir un proyecto útil para la inmensa mayoría de los vecinos y vecinas de Quart de Poblet”, ha afirmado el candidato.

La coalición pretende incorporar al proyecto a personas independientes, entidades sociales y colectivos culturales, deportivos, educativos, económicos y profesionales. Para ello, pondrá en marcha un proceso de escucha activa con el que busca elaborar una candidatura “amplia, plural y profundamente arraigada” en la realidad del municipio.

Vivienda, movilidad y prevención de inundaciones

Compromís ha avanzado también algunas de las prioridades que marcarán su programa electoral para 2027. Entre ellas se encuentran facilitar el acceso a la vivienda, generar oportunidades para la juventud, reforzar los servicios públicos y mejorar la movilidad entre Quart de Poblet y el resto del área metropolitana de València.

La formación también sitúa entre sus principales retos el incremento de la seguridad frente al riesgo de inundaciones, el impulso de la actividad económica y el refuerzo de la capacidad del municipio para influir en las decisiones metropolitanas que afectan directamente a sus vecinos, como puede ser la mejora del transporte.

Campos ha asegurado que el trabajo electoral comienza desde este momento con la intención de conseguir “el mejor resultado de la historia de Compromís en Quart de Poblet”. “No es un objetivo de partido; es la mejor manera de consolidar un gobierno progresista fuerte, estable y con más capacidad para transformar nuestro pueblo”, ha concluido el candidato.