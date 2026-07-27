La conquista mora llena de historia y pólvora la Torre de Torrent

La Plaza Mayor de Torrent volvió a convertirse este domingo en el escenario de uno de los actos más esperados y representativos de las Fiestas Patronales con la celebración de la tradicional Conquista Mora de la Torre tras la trabucà. Cientos de vecinos y visitantes se congregaron para presenciar una representación cargada de simbolismo, historia, pólvora y emoción, en la que el bando moro conquistó simbólicamente la ciudad y tomó el control de la Torre.

Organizado por la Federación de Moros y Cristianos de Torrent, el acto recreó uno de los episodios más significativos de la fiesta, con el tradicional parlamento entre ambos bandos y el estruendo de la pólvora como protagonista. Como marca la tradición, la bandera mora volvió a ondear en la Torre, escenificando la victoria temporal del ejército moro que capitanea Benjamín Sancho Ridaura, de la comparta Berberiscos, y dando paso a una de las imágenes más icónicas de las celebraciones.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, destacó que "la Conquista Mora es uno de los actos que mejor reflejan la esencia de nuestras Fiestas de Moros y Cristianos. La combinación de historia, tradición y participación ciudadana convierte esta representación en un patrimonio vivo que cada año emociona a torrentinos y visitantes. Quiero felicitar a la Federación y a todas las comparsas y filaes por mantener viva esta tradición con tanta dedicación y calidad".

Por su parte, la concejala de Fiestas, María Fernández, señaló que "Torrent ha vuelto a vivir una tarde espectacular, con una Plaza Mayor repleta de público disfrutando de uno de los actos más emblemáticos de nuestras fiestas. La Conquista Mora demuestra el enorme trabajo que realizan durante todo el año la Federación de Moros y Cristianos y las comparsas para ofrecer un espectáculo que forma parte de la identidad de nuestra ciudad".

La reconquista cristiana

Las Fiestas Patronales continúan este lunes 27 de julio con otro de los momentos más esperados del calendario festero. A partir de las 19:00 horas, la Plaza Mayor acogerá la tradicional Reconquista Cristiana con la segunda trabucà, en la que el bando cristiano, liderado por Inmaculada Vallejo Mora, de la filà Orde de Santa Maria de Montesa, recuperará simbólicamente la ciudad y la Torre, completando así el relato histórico que caracteriza a las fiestas de Moros y Cristianos de Torrent.

Sorpresa con motivo del 750 aniversario de la muerte de Jaume I

Como novedad, la edición de este año incluirá, además, una sorpresa con motivo del 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I, una efeméride que el Ayuntamiento de Torrent ha querido incorporar a la programación festiva para rendir homenaje a una de las figuras más relevantes de la historia del Reino de Valencia.

Las filaes reunidas en torno a la Torre en los parlamentos. / A. T.

La alcaldesa ha invitado a toda la ciudadanía a participar en el acto, destacando que "la Reconquista Cristiana pondrá el broche a uno de los episodios más significativos de nuestras fiestas y este año contará, además, con un guiño muy especial al rey Jaume I en el 750 aniversario de su fallecimiento, reforzando el vínculo entre nuestra historia y nuestras tradiciones".

María Fernández ha animado a vecinos y visitantes a asistir a la representación, afirmando que "tras la magnífica respuesta del público en la Conquista Mora, esperamos volver a llenar la Plaza Mayor para disfrutar de una Reconquista Cristiana que cada año emociona por su fuerza simbólica y por el excelente trabajo de todos los participantes".

Con la celebración de la Reconquista Cristiana, Torrent continuará avanzando hacia los días grandes de sus Fiestas Patronales, consolidando una programación que une historia, tradición, cultura y participación ciudadana, y que convierte a la ciudad en uno de los grandes referentes festivos de la Comunitat Valenciana.