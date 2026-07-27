Moncada paga un millón de euros tras una sentencia por la gestión de Pemsa con el PP

El Ayuntamiento de Moncada ha asumido el pago de 1.000.000 euros en cumplimiento de una sentencia judicial firme vinculada a la gestión de la empresa pública Promoción Económica de Moncada S.A. (PEMSA) durante la etapa de gobierno del Partido Popular. Según ha informado el consistorio, los hechos se remontan a operaciones realizadas entre 2010 y 2013 sobre parcelas municipales bajo el mandato del exalcalde Juan José Medina. El abono fue llevado al pleno de abril y ahora se ha hecho efectivo el pago del millón de euros, según ha informado el consistorio que ahora preside el nuevo alcalde Álvaro Gozalvo.

La resolución judicial, desvelada por el gobierno PSPV-Compromís, obligaba ahora al consistorio a "hacer frente a las consecuencias económicas" de un caso que arrastra más de una década de recorrido judicial. Desde el actual equipo de gobierno subrayan que se trata de un pago derivado de decisiones adoptadas en anteriores mandatos y enmarcan esta obligación como una "herencia" de la antigua gestión de PEMSA.

La venta e hipoteca de parcelas en el polígono

El 'caso Pemsa' se produjo tras la venta por parte de la empresa de seis parcelas de un total de 27.602 m2 de terrenos municipales a empresarios de la localidad del Polígono Industrial Moncada III entre diciembre de 2010 y enero de 2012. Unas parcelas que luego se hipotecaron, junto a otras, en la solicitud de un préstamo a Bankia que suscribió Pemsa el 3 de diciembre de 2013. En total, Pemsa obtuvo 1,143 millones de euros en estas operaciones. Cabe recordar que la Fiscalía de Valencia abrió, en 2015, diligencias de investigación penal contra la empresa municipal por gravar en 2013 con una hipoteca las citadas parcelas pese a que había vendido previamente y, por lo tanto, no eran suyas. Los empresarios exigieron la devolución del dinero. Posteriormente, en octubre de 2022, la Audiencia de València absolvió al exalcalde de Moncada, Juan José Medina, y al ex gerente de la empresa pública municipal Pemsa (Promociones Económicas de Moncada SA), José Ignacio Oreo Lillo, de los delitos de estafa y prevaricación por los fueron juzgados.

La vicealcaldesa Orts critica la herencia

Sin embargo, ahora llegan las repercusiones económicas de aquellos años, según ha avanzado el gobierno local. La vicealcaldesa y concejala de Hacienda, Amparo Orts, ha lamentado que "los vecinos y vecinas de Moncada hayan tenido que asumir el coste de unas decisiones que nada tienen que ver con las necesidades actuales de la ciudad". "Estamos hablando de un millón de euros que no se destina a mejorar servicios, realizar inversiones o atender nuevas demandas de la ciudadanía, sino a cumplir una sentencia derivada de una forma de gestionar los recursos públicos que acabó en los tribunales", ha afirmado.

La exalcaldesa Orts ha subrayado que "este pago es el último episodio de unas actuaciones adoptadas hace más de diez años cuyas consecuencias económicas siguen recayendo sobre el Ayuntamiento". En este sentido, ha señalado que "la mejor manera de proteger los recursos públicos es gobernar con responsabilidad, transparencia y seguridad jurídica, porque las malas decisiones terminan pagándolas siempre los vecinos y vecinas".

"Gracias a la estabilidad económica"

La responsable de Hacienda y exalcaldesa ha destacado, no obstante, que el Ayuntamiento ha podido afrontar esta obligación judicial "gracias a la estabilidad económica alcanzada durante los últimos años y a una gestión responsable de lascuentas municipales".

"Hemos cumplido con una sentencia firme sin comprometer la prestación de los servicios públicos, sin renunciar a las inversiones previstas y manteniendo la hoja de ruta marcada para el desarrollo de la ciudad. Esa es la diferencia entre gestionar los problemas heredados y generar nuevos problemas para el futuro", ha concluido.