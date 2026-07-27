Pactem Nord forma en Meliana a 20 personas en logística alimentaria para facilitar su acceso al empleo

El Consorcio Pactem Nord ha clausurado en Meliana un nuevo curso de logística especializada en la industria alimentaria, una formación dirigida a mejorar las oportunidades laborales de 20 personas y responder a la creciente demanda de este perfil profesional entre las empresas de l’Horta Nord.

El programa, desarrollado con el apoyo de la Fundación ”la Caixa” dentro del Punto Formativo Incorpora, comenzó en mayo y ha contado con una duración total de 250 horas. El acto de entrega de diplomas ha puesto fin a una formación centrada en las tareas de transporte, almacenamiento y manipulación de productos alimentarios.

La mayoría de las personas participantes ha conseguido, además, los carnés profesionales de manejo de carretillas elevadoras y manipulación de alimentos, dos acreditaciones que constituyen un requisito habitual en numerosas ofertas de empleo vinculadas a la logística y la distribución alimentaria.

Makro y Gourmet se interesan por el alumnado

La formación ya ha despertado el interés de empresas del entorno. Makro Autoservicio Mayorista, con instalaciones en Albuixech, y Gourmet S.A., ubicada en Paterna, han mostrado su disposición a valorar la contratación de participantes del curso.

La implicación directa de las empresas constituye uno de los ejes del programa. Pactem Nord busca adaptar los contenidos a las necesidades reales del mercado laboral y acompañar al alumnado durante los futuros procesos de selección.

El curso incluye formación técnica, pero también entrenamiento en competencias personales, orientación laboral y refuerzo de la autonomía de las personas participantes. El objetivo es mejorar su empleabilidad, especialmente en el caso de quienes encuentran mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo.

Diez contrataciones tras el anterior curso de Moncada

Esta es la segunda acción formativa de logística organizada por Pactem Nord durante 2026. En mayo concluyó en Moncada un primer curso especializado en logística para entornos industriales, en el que participaron 18 personas. Según los datos del consorcio, diez de aquellos alumnos ya han conseguido un puesto de trabajo, una inserción laboral superior al 55 % del alumnado formado.

La programación de ambos cursos responde al análisis de las ofertas que gestiona la Agencia de Empleo de Pactem Nord y a las necesidades trasladadas por sus empresas colaboradoras.

Aunque las compañías dedicadas específicamente al transporte y almacenamiento continúan concentrando buena parte de las oportunidades, numerosas pequeñas, medianas y grandes empresas de l’Horta Nord también incorporan de manera habitual perfiles logísticos a sus plantillas.

Acompañamiento durante la búsqueda de empleo

El equipo técnico de Pactem Nord continuará ofreciendo apoyo individualizado al alumnado una vez terminada la formación. Este acompañamiento incluye orientación profesional, preparación de candidaturas, entrenamiento de habilidades personales y apoyo durante los procesos de selección gestionados por la Agencia de Empleo y el Programa Incorpora.

Paralelamente, el consorcio presta un servicio a las empresas de la comarca para localizar candidaturas ajustadas a sus necesidades de contratación, con especial atención a la responsabilidad social y a la incorporación laboral de personas en situación de vulnerabilidad.