Paterna activa su escudo contra los incendios en la Vallesa ante la nueva ola de calor

El Ayuntamiento de Paterna mantiene plenamente operativo su dispositivo especial de prevención de incendios forestales ante la llegada de una posible nueva ola de calor esta semana y el aumento del riesgo de fuego en espacios naturales como la Vallesa. Las altas temperaturas, la baja humedad y la posibilidad de episodios de viento durante los próximos días han llevado al consistorio a reforzar las medidas preventivas y de vigilancia en las zonas forestales y en los puntos de contacto entre el monte y las áreas residenciales.

El denominado 'escudo de prevención' de Paterna combina recursos humanos, sistemas de vigilancia en tiempo real y tecnología destinada a detectar cualquier conato y dificultar la propagación de las llamas antes de que se produzca una emergencia de grandes dimensiones.

Uno de los principales elementos del dispositivo es el sistema inteligente de gestión de emergencias Avispat, que analiza diariamente las condiciones meteorológicas y el nivel de riesgo de incendio. En función de los datos recogidos, la herramienta permite activar automáticamente diferentes medidas preventivas.

Entre estas actuaciones se encuentra la puesta en funcionamiento de los 20 cañones de agua inteligentes instalados dentro del proyecto GUARDIAN. Estos equipos realizan riegos preventivos sobre el terreno y la vegetación para incrementar la humedad y crear unas condiciones menos favorables para el avance del fuego. Los cañones ya se encuentran regando las zonas consideradas más sensibles ante el actual episodio de calor.

Sensores de humo y cámaras infrarrojas

La vigilancia de la Vallesa se completa con una red de 65 sensores de humo repartidos por el entorno natural. Estos dispositivos permiten detectar de forma temprana posibles señales de incendio y alertar a los servicios municipales para que puedan intervenir con rapidez.

El sistema incluye también diferentes cámaras de vigilancia, entre ellas una de doble óptica que combina visión convencional e infrarroja. Esta tecnología facilita la observación del espacio forestal durante las 24 horas y permite identificar variaciones de temperatura o columnas de humo incluso en condiciones de poca visibilidad.

Las estaciones meteorológicas y el resto de sistemas de monitorización instalados en el entorno proporcionan información en tiempo real sobre la temperatura, la humedad, el viento y otros factores que pueden incrementar el peligro de incendio.

Policía Local, brigada forestal y torre de vigilancia

El despliegue tecnológico se apoya en un dispositivo humano formado por la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local, la Brigada Forestal, el personal de la torre de vigilancia y los diferentes servicios municipales que participan en la protección del entorno natural.

Estos recursos trabajan de forma coordinada para reforzar la vigilancia preventiva, controlar los accesos a las zonas forestales y garantizar una respuesta rápida ante cualquier aviso.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha subrayado que la estrategia municipal se basa principalmente en la anticipación. “La mejor forma de luchar contra los incendios es anticiparse a ellos. En Paterna llevamos años invirtiendo en prevención, innovación y coordinación porque proteger a nuestros vecinos, nuestro entorno natural y nuestro municipio es una prioridad absoluta”, ha señalado. El primer edil ha defendido que la localidad dispone actualmente de “uno de los dispositivos de prevención más completos y avanzados”, preparado para actuar incluso antes de que aparezcan las llamas.

Desbroce y limpieza en barrancos y parcelas

La estrategia municipal incluye también actuaciones continuadas de limpieza y desbroce en barrancos, caminos, parcelas municipales, zonas forestales y áreas de interfaz urbano-forestal.

Estas tareas buscan reducir la cantidad de vegetación seca que podría actuar como combustible en caso de incendio y facilitar el acceso de los equipos de emergencia.

El consistorio recuerda igualmente que los propietarios de parcelas y solares privados deben mantener sus terrenos en condiciones adecuadas de limpieza y desbroce. Esta obligación municipal pretende reducir el riesgo de propagación del fuego en zonas próximas a viviendas y urbanizaciones.

El dispositivo se mantiene activo durante todo el año, aunque los medios se intensifican durante los meses de verano y en aquellos periodos en los que las condiciones meteorológicas elevan el nivel de riesgo.

Protección Civil en la Vall d'Uixó

Al mismo tiempo, efectivos de Protección Civil de Paterna participan estos días en las labores de apoyo a la extinción del incendio declarado en la Vall d’Uixó, donde colaboran con los diferentes servicios de emergencias desplazados hasta la zona afectada.