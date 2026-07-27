Fiestas
Torrent se entrega a Rosa López, Natalia y Chema Rivas en el gran concierto de sus fiestas
Rosa López y Natalia emocionan al público interpretando a capela "Mi música es tu voz" para conmemorar el 25 aniversario de Operación Triunfo en una noche inolvidable gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y BIGSOUND Festival
La Plaza de la Libertad vivió anoche una de las grandes citas de las Fiestas Patronales de Torrent con el multitudinario concierto gratuito protagonizado por Rosa López, Natalia y Chema Rivas, que reunió a miles de personas en una velada marcada por la música, la emoción y el ambiente festivo.
El espectáculo, organizado por el Ayuntamiento de Torrent gracias a la colaboración con BIGSOUND Festival, volvió a convertir la ciudad en uno de los grandes referentes musicales de la Comunitat Valenciana, acercando al público tres artistas de primer nivel en una actuación gratuita que se convirtió en uno de los momentos más esperados de las fiestas.
La noche estuvo cargada de grandes éxitos y momentos inolvidables, pero hubo uno que quedará para siempre en la memoria de los asistentes. Rosa López y Natalia sorprendieron al público interpretando a capela "Mi música es tu voz", el himno de la primera edición de Operación Triunfo, con motivo del 25 aniversario del exitoso formato televisivo. La interpretación, espontánea y llena de emoción, fue recibida con una gran ovación por parte del público, que acompañó a las artistas cantando una canción que marcó a toda una generación.
"Noche histórica"
La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, destacó que "ha sido una noche histórica para Torrent. Hemos disfrutado de un concierto extraordinario que ha reunido a miles de personas y que nos ha dejado un momento para el recuerdo con Rosa López y Natalia interpretando 'Mi música es tu voz'. Esa emoción compartida demuestra el poder de la música para unir generaciones y confirma que nuestras Fiestas Patronales siguen creciendo con una programación de primer nivel".
Folgado quiso agradecer, además, la colaboración de BIGSOUND Festival, afirmando que "esta alianza sigue dando grandes resultados para Torrent. Gracias a BIGSOUND hemos podido ofrecer gratuitamente un concierto de enorme calidad que vuelve a situar a nuestra ciudad en el mapa de los grandes eventos musicales. Estamos muy satisfechos de seguir caminando juntos de cara a 2027".
Por su parte, la concejala de Fiestas, María Fernández, señaló que "la respuesta del público ha sido espectacular. Ver la Plaza de la Libertad completamente llena confirma que la apuesta del Ayuntamiento por una programación musical variada y de calidad es un éxito. Hemos vivido una noche inolvidable en la que convivieron la nostalgia de Operación Triunfo, el mejor pop español y la música urbana más actual".
Chema Rivas volvió a conquistar al público torrentino apenas un mes después de su exitoso paso por BIGSOUND Torrent 2026. El artista malagueño puso en pie a la Plaza de la Libertad con sus canciones más conocidas, cerrando una noche cargada de ritmo y ambiente festivo.
Durante su actuación, Rosa López repasó algunos de los temas más representativos de su carrera y los temas que interpretó con motivo del Día del Orgullo en Sevilla, haciendo gala de la voz que la convirtió en una de las artistas más queridas del panorama musical español.
El broche final lo puso Natalia que conectó con el público con algunos de sus grandes éxitos y los hizo levantarse de las sillas, demostrando la cercanía y energía que la han acompañado durante más de dos décadas sobre los escenarios.
Este concierto ha sido posible gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Torrent y BIGSOUND Festival, una alianza que continuará en 2027 con el regreso del festival a la ciudad y que refuerza el compromiso municipal por acercar grandes espectáculos musicales gratuitos a vecinos y visitantes.
Con esta multitudinaria cita, Torrent continúa consolidándose como uno de los grandes escenarios culturales y festivos de la Comunitat Valenciana, ofreciendo una programación capaz de combinar tradición, cultura y grandes conciertos en el marco de sus Fiestas Patronales.
Las Fiestas de Torrent continúan este lunes con dos grandes tributos
Las Fiestas Patronales de Torrent continúan este lunes con una nueva jornada marcada por la música en directo y los tributos, después de un intenso fin de semana en el que las plazas de la ciudad se han llenado de conciertos, musicales, monólogos y espectáculos para vecinos y visitantes.
La programación de este lunes ofrecerá dos grandes citas que comenzarán de forma simultánea a las 22:30 horas. En la Plaza de la Libertad, el cantante torrentino Raúl Ogalla presentará su espectáculo "Deja que sueñe", un emotivo tributo a Manuel Carrasco, mientras que la Plaza Pedro Iturralde acogerá la actuación de Melendiers, con un recorrido por los grandes éxitos de Melendi.
Estas dos propuestas pondrán el broche a varios días en los que la programación festiva ha convertido las plazas de Torrent en un gran escenario al aire libre con actividades dirigidas a todos los públicos.
El pasado viernes 24 de julio, la Plaza de la Iglesia acogió el espectáculo "Cantares de España", mientras que El Vedat disfrutó de los monólogos de Piter Pardo y Maxi Rangel. La Plaza de la Libertad vibró con el musical The Legends, y la Plaza Pedro Iturralde recibió a Iberia Sumergida, con su tributo a Héroes del Silencio.
La programación continuó el sábado 25 de julio con un viaje musical hasta México gracias al espectáculo de la cantante valenciana Noelia Zanón, celebrado en la Plaza de la Iglesia. La Plaza de la Libertad fue escenario de los tradicionales playbacks falleros infantiles, mientras que el musical La Mundial llenó la Plaza Pedro Iturralde. Los monologuistas Sr. Corrales y Piter Pardo hicieron disfrutar al público en la Plaza Fray Antonio Panes, y la Torre acogió la multitudinaria verbena de la Orquesta Mónaco, organizada por la Federació de Moros i Cristians de Torrent.
El domingo 26 de julio la actividad continuó con el tributo a Mocedades, "Dónde estás corazón", en la Plaza de la Iglesia. Los humoristas Maxi Rangel y Sr. Corrales actuaron en la calle Benemérita Guardia Civil, mientras que la Plaza de la Libertad registró un gran ambiente con el concierto de fiestas patronales protagonizado por Chema Rivas, Rosa López y Natalia, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Torrent con BIGSOUND Festival.
La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que "estas fiestas están demostrando que Torrent apuesta por una programación cultural y de ocio variada, gratuita y pensada para todos los públicos. Cada noche nuestras plazas se convierten en puntos de encuentro donde familias, jóvenes y mayores disfrutan de espectáculos de gran calidad, contribuyendo además a dinamizar la ciudad y apoyar al comercio y la hostelería local".
Por su parte, la concejal de Fiestas, María Fernández, ha señalado que "hemos preparado una programación muy diversa, con musicales, tributos, humor y conciertos que están teniendo una magnífica acogida por parte del público. Invitamos a todos los torrentinos y a quienes nos visitan a seguir disfrutando de unas fiestas que continúan ofreciendo propuestas para todos los gustos y edades".
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