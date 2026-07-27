Torrent presenta más de 30 actos para conmemorar el 750 aniversario de la muerte de Jaume I

El Ayuntamiento de Torrent ha presentado este lunes la programación del Any Jaume I, una iniciativa con la que la ciudad conmemorará el 750 aniversario de la muerte del monarca, fallecido el 27 de julio de 1276. El acto, celebrado coincidiendo con la efeméride, ha estado presidido por la alcaldesa, Amparo Folgado, junto al concejal de Cultura, Aitor Sánchez, y ha servido para dar a conocer una programación integrada por más de una treintena de actividades culturales, educativas, históricas y participativas.

Una conmemoración fruto del consenso

La iniciativa nace del acuerdo institucional aprobado por unanimidad por todos los grupos municipales en el pleno celebrado el 1 de abril de 2026, con el objetivo de divulgar la figura y el legado de Jaume I entre la ciudadanía.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que "esta conmemoración nace del consenso de todos los grupos municipales y de la voluntad de convertir nuestra historia en un proyecto compartido por toda la ciudad. Jaume I no pertenece únicamente al pasado: su legado nos permite comprender el origen de nuestras instituciones, nuestra cultura y nuestra identidad como pueblo valenciano".

Por su parte, el concejal de Cultura, Aitor Sánchez, ha explicado que "hemos preparado más de 30 iniciativas destinadas a públicos y edades muy diferentes, combinando historia, patrimonio, literatura, teatro, música, educación, folklore y formatos digitales. No queremos que la ciudadanía sea una mera espectadora, sino la verdadera protagonista de una conmemoración viva y abierta".

Torrent presenta la programación conmemorativa del 750 aniversario de la muerte de Jaume I coincidiendo con su efeméride. / A. Torrent

Tres grandes bloques de actividades

La programación se articula en torno a tres grandes momentos. El primero corresponde a las actividades desarrolladas entre mayo, junio y julio, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento del monarca. Entre ellas destacan la exposición y el concurso escolar 'Qui és Jaume I per a tu?', en el que participaron alrededor de 875 escolares, los cuentacuentos y juegos tradicionales organizados durante las fiestas patronales o la conferencia del historiador Agustí Zacarés.

La programación de este primer bloque culmina este 27 de julio con la Reconquista Cristiana y trabucà, organizada por la Federación de Moros y Cristianos de Torrent en la plaza Mayor, que este año incorpora referencias especiales a la figura de Jaume I.

El segundo gran bloque llegará con la Semana Cultural del 9 d'Octubre, que incluirá conciertos, teatro infantil, cuentacuentos, exposiciones, talleres, encuentros de folclore, la lectura dramatizada del 'Llibre dels Fets', la presentación de un nuevo volumen de la colección 'Gran Torrent', la tradicional Xàquera de Torrent, la Procesión Cívica, un espectáculo audiovisual y un castillo de fuegos artificiales.

Finalmente, durante el mes de noviembre, la programación enlazará la figura del monarca con la Carta de Poblament de Torrent, otorgada el 28 de noviembre de 1248, mediante exposiciones documentales, conferencias, rutas teatralizadas, un escape room inspirado en el 'Llibre dels Fets', actividades infantiles y la entrega de los XIII Premios Carta de Poblament.

Torrent trabaja para instalar la escultura de Jaume I

Dentro de la programación, el Ayuntamiento también avanza en la instalación definitiva de la escultura de Jaume I, obra del escultor valenciano Rafael Pi Belda, financiada conjuntamente por el consistorio y Caixa Rural Torrent.

La pieza permanece actualmente en el Ayuntamiento de forma provisional, aunque el objetivo es inaugurarla durante la semana del 9 d'Octubre, una vez consensuada su ubicación definitiva en el espacio público.

En este sentido, Amparo Folgado ha señalado que "esta escultura permitirá que la conmemoración deje una huella permanente en nuestra ciudad. No será únicamente un monumento, sino un punto de encuentro con nuestra historia y una forma de mantener vivo el recuerdo de una figura esencial para comprender el pueblo valenciano".

José Santaeulalia firma la imagen del Any Jaume I

Durante la presentación también se ha dado a conocer el cartel oficial del Any Jaume I, diseñado por el escultor e ilustrador José Santaeulalia, que servirá como imagen identificativa de todas las actividades programadas hasta finales de noviembre.

La obra representa a Jaume I de perfil, con armadura, manto rojo y una cimera coronada por un dragón alado. Al fondo aparecen los colores de la Senyera y la silueta de la Torre de Torrent, uniendo la figura del monarca con uno de los principales símbolos patrimoniales de la ciudad y reforzando el vínculo entre la historia del antiguo Reino de Valencia y la identidad torrentina.