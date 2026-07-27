La ‘trabucà’ de las comparsas cristianas reconquista la Torre de Torrent

Las fuerzas de las comparsas cristianas toman esta tarde la ciudad y la Torre en el acto de la tradicional Reconquista Cristiana tras la segunda 'trabucà', en la que las ‘filaes’ lideradas por Inmaculada Vallejo Mora, de Orde de Santa Maria de Montesa, recuperan simbólicamente la ciudad y su emblemático monumento, completando así el relato histórico que caracteriza a las fiestas de Moros y Cristianos de Torrent.

La Plaza Mayor y sus calles adyacentes, desde Montesion, han vuelto a convertirse en el escenario de uno de los actos más esperados por los vecinos y visitantes, después de que el domingo tuviera lugar la tradicional Conquista Mora de la Torre tras la primera ‘trabucà’. Esta tarde, cientos de personas vuelven a congregarse para presenciar una representación cargada de simbolismo, historia, pólvora y emoción, en un acto organizado por la Federación de Moros y Cristianos.

La sorpresa de Jaume I

Como novedad, la edición de este año incluye una sorpresa con motivo del 750 aniversario de la muerte del rey Jaume I, una efeméride que el Ayuntamiento de Torrent ha querido incorporar a la programación festiva para rendir homenaje a una de las figuras más relevantes de la historia del Reino de Valencia.

Antes del acto, la alcaldesa Amparo Folgado ha invitado a toda la ciudadanía a participar en el acto, destacando que «la Reconquista Cristiana pondrá el broche a uno de los episodios más significativos de nuestras fiestas y este año contará, además, con un guiño muy especial al rey Jaume I en el 750 aniversario de su fallecimiento, reforzando el vínculo entre nuestra historia y nuestras tradiciones».

Un comparsero dispara su trabuco, esta tarde en Torrent. / Lucía Company

Con la celebración de la Reconquista Cristiana, Torrent continúa avanzando hacia los días grandes de sus Fiestas Patronales. Si hay un acto capaz de definir las Fiestas Patronales de Torrent ese es, sin duda, la Gran Entrada Mora y Cristiana. El desfile volverá a recorrer el centro histórico el miércoles 29 de julio tras la tradicional Entrada de Bandas y reunirá a comparsas, boatos, ballets, escuadras especiales y cientos de festeros en un espectáculo que cada año congrega a miles de personas llegadas desde distintos puntos de la comarca de l'Horta y de la provincia.

Disparo de trabuco en Torrent. / Lucía Company

La conquista mora, en la tarde del domingo, también recreó uno de los episodios más significativos de la fiesta, con el tradicional parlamento entre ambos bandos y el estruendo de la pólvora como protagonista. Como marca la tradición, la bandera mora volvió a ondear en la Torre, escenificando la victoria temporal del ejército moro que capitanea en 2026 Benjamín Sancho Ridaura, de la comparsa Berberiscos.