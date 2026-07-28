Burjassot da inicio a sus fiestas patronales con los tradicionales traslados de Sant Roc por todos los barrios

Burjassot ya está preparado para celebrar sus fiestas patronales en honor a Sant Roc, patrón del municipio. Como cada año, durante la primera semana de agosto, la imagen del santo recorrerá los distintos barrios de la localidad en los tradicionales traslados organizados por la Clavaria de Sant Roc 2026, con José López-Tercero Rodríguez como Clavario Mayor, y la colaboración de la Concejalía de Fiestas, dirigida por Manuel Pérez Menero.

Desde el domingo 2 hasta el sábado 8 de agosto, Sant Roc visitará diferentes parroquias, comisiones falleras y asociaciones del municipio, acompañado por la música de la Agrupación Musical Los Silos. Todos los traslados comenzarán a las 19.30 horas, una vez finalizada la eucaristía en la parroquia donde haya permanecido la imagen.

El recorrido arrancará el domingo 2 de agosto, cuando el patrón salga desde su Ermita para dirigirse a la parroquia de San Juan de Ribera, pasando por las Fallas Fermín Galán y García Hernández-Primavera, Mendizábal y Maestro Lope-José Carsí.

El lunes 3 de agosto, Sant Roc partirá desde San Juan de Ribera y visitará las Fallas María Ros-Santo Tomás y Náquera Lauri-Volpi, antes de finalizar el recorrido en la parroquia de la Santísima Trinidad.

Parroquia de San José Obrero

Desde allí volverá a salir el martes 4 de agosto con destino a la parroquia de San José Obrero, haciendo parada en las Fallas Pi i Margall-Arturo Cervellera e Isaac Peral-Micer Domingo Mascó, además de la Asociación Andaluza Al-Andalus 25 Burjassot.

El miércoles 5 de agosto, el patrón recorrerá el barrio de las 613 Viviendas y visitará las Fallas Domingo Orozco-Bailén y Llibertat-Teodoro Llorente, para descansar posteriormente en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.

Parroquia de la Natividad

La ruta continuará el jueves 6 de agosto hacia la parroquia de la Natividad, pasando previamente por las comisiones falleras Cristóbal Sorní-Maestro Fernando Martín y Espartero-Maestro Plasencia.

Los dos últimos traslados tendrán lugar los días 7 y 8 de agosto. El viernes, Sant Roc saldrá desde la parroquia de la Natividad para visitar las Fallas Mariano Benlliure-Acequia Tormos y Plaça del Pouet, concluyendo la jornada en la parroquia de San Miguel. Finalmente, el sábado 8 de agosto, el patrón regresará desde San Miguel hasta su Ermita, poniendo fin a los tradicionales traslados que marcan el inicio de las fiestas patronales de Burjassot.