Interculturalitats, la apuesta por la convivencia a través de la música triunfa en Aldaia

El Teatro Auditorio Municipal de Aldaia (TAMA) puso el punto final al ciclo INTERCULTURALITATS, una iniciativa promovida por las áreas de Cultura y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aldaia que ha llenado el escenario de ritmos, tradiciones y expresiones musicales procedentes de varias culturas del mundo con un objetivo compartido: reforzar la convivencia, el respeto y la cohesión social a través de la cultura. Un proyecto del ciclo ‘La veu al bon temps’ que ya nació en los años 90 por el fomento de la cultura y la convivencia en Aldaia.

La clausura llegó, siendo el concierto de Fiestas de l’Orfeó d’Aldaia, dirigido por Marita Primo, con AFRIKANBACH. El espectáculo ofreció una fusión de estilos y culturas para disfrutar de la música de Johann Sebastian Bach como nunca antes se había escuchado, con sonidos africanos y el jazz compartiendo partitura. Así, este 19 de julio, se confirmó la excelente acogida de esta propuesta entre la ciudadanía, con una notable asistencia de público que ha respondido de manera muy positiva a una programación concebida para reflejar la pluralidad cultural que nos caracteriza.

A lo largo del ciclo, el TAMA se ha convertido en un espacio de encuentro donde la música ha actuado como lenguaje universal con Vestint les cançons, de la mano de Toni Guzmán y una amplia representación del repertorio oral y bailado de la tradición cultural valenciana; Sons i veus palestines, donde el grupo Al ázar cantó por la paz y Watani group deleitó el público del TAMA con la danza más tradicional de las tierras palestinas.

La dirección estuvo a cargo de Marita Primo. / A.A.

Seguidamente llegó la explosión de la percusión de Creences: Oriki i Bembé, donde en compositor cubano, Louis Franz Aguirre, asistió al estreno mundial de su pieza con más de 30 músicos sobre el escenario; y finalmente ese AFRIKANBACH, de Jesús Salvador ‘Chapi’ fue el broche perfecto para unas jornadas de expresión, artística, conciliadora y para descubrir nuevas culturas.

Iniciativa liderada por Cultura y Servicios Sociales

INTERCULTURALITATS ha sido una iniciativa liderada conjuntamente por las áreas de Cultura y Servicios Sociales, bajo la coordinación de la concejala Empar Folgado, quien ha destacado que “la cultura es una herramienta imprescindible para construir una sociedad más abierta, inclusiva y cohesionada. Este ciclo ha demostrado que la música es capaz de favorecer el conocimiento mutuo y reforzar nuestros mejores valores en Aldaia, y ya estamos deseando trabajar en ‘La veu al bon temps’ de 2027”.

Folgado agradece la implicación de artistas, colectivos y técnicos

Folgado también ha querido agradecer la implicación de todas las personas, artistas, colectivos y equipos técnicos que han hecho posible el desarrollo del proyecto, así como la respuesta del público, "que ha participado activamente y ha convertido cada concierto en una auténtica celebración de la diversidad cultural". Una cita ya de referencia dentro de la programación municipal y previa a las fiestas patronales.